Da mesi teppisti mettono blocchi di cemento lungo la ferrovia Torino-Cuneo

Savigliano – Le nostre ferrovie continuano ad essere un grosso problema per l’Italia insieme alle autostrade. I trasporti in generale sono il ventre molle di uno Stato come l’Italia che non riesce a liberarsi da una morsa strutturale che vede i viadotti crollare e i treni deragliare. E se giovedì all’alba, a Lodi è deragliato un Frecciarossa per un bilancio di due morti e trenta feriti, martedì sera verso le 6:30, sui binari della linea ferroviaria tra Trofarello e Savigliano un blocco di cemento ha costretto il treno regionale Torino-Cuneo delle 17:50 a fermarsi per circa un’ora onde consentire di liberare i binari. Durante il viaggio, secondo alcune testimonianze, all’improvviso s’è sentito un forte rumore sotto i vagoni, come se qualcosa di grosso e pesante avesse colpito il pavimento. Il treno ha iniziato a frenare e si è fermato in aperta campagna. Macchinista e personale viaggiante hanno ispezionato l’area ed hanno trovato un blocco di cemento sui binari. Il Regionale è ripartito dopo oltre un’ora e tutti i passeggeri ancora a bordo, dopo la stazione di Savigliano sono stati fatti scendere a Fossano dove, alle 19,40, sono ripartiti con un altro convoglio. Non si tratta di un caso isolato in quanto è dall’autunno scorso che si trovano blocchi di cemento lungo la linea, soprattutto nel tratto tra Trofarello e Savigliano. Sono stati infatti almeno tre gli episodi simili riscontrati dai macchinisti nell’ultimo mese, ma il fenomeno pare essere addirittura più esteso nel tempo.