Foibe: l’Italia è divisa e Casale non fa eccezione

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Settantacinque anni di propaganda antifascista martellante, infarcita di balle e cifre sballate, non hanno fatto altro che tenere vivo il ricordo del Duce, diventato per molti (e sono sempre di più) un martire, e dei Ragazzi di Salò, diventati per molti, romantici combattenti per un ideale ormai svanito. E siamo al punto che la destra in Italia è fortissima con la sinistra che invece è alla canna del gas. L’Anpi è un’associazione che si trascina dati i massicci abbandoni, anche per motivi di raggiunti limiti di età dei soci, mentre le associazioi di destra, da Casa Pound a Forza Nuova, registrano un costante aumento di iscritti.

In questa Italia spaccata in due Casale Monferrato non fa eccezione con Forza Nuova che commemora le Foibe, e la sinistra in un’altra piazza che commemora non si sa cosa perché fa una “manifestazione contro” quella della destra. Tutto si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle tre in due luoghi diversi, la destra, con Forza Nuova, in Via Vittime delle Foibe, in zona ospedale, per il Giorno del Ricordo, l’Anpi in Piazza Martiri della Libertà per rispondere alla “provocazione” della destra. Siamo veramente alle comiche finali, con la sinistra, ormai senza più argomenti, che si riduce a manifestare a rimorchio degli “odiati fascisti” che sono sempre più forti. La questura ha previsto un servizio d’ordine mentre la polizia municipale ha vietato la sosta in tutta l’area intorno alla zona verde di Piazza Martiri. Sarà possibile parcheggiare in centro. Moltissime le adesioni alla manifestazione dell’Anpi: ci saranno interventi di Carla Nespolo, presidente nazionale, Marco Revelli, politologo, Daniele Borioli, presidente dell’associazione Martiri della Benedicta, Sergio Favretto, storico. Adesioni anche dal Comitato unitario antifascista, dai pensionati della Cgil, da Casale nel Cuore, da CasaleBeneComune. Forza Nuova non ha comunicato i nomi dei relatori, ma secondo il coordinatore regionale Luigi Cortese prenderanno la parola diversi rappresentanti del partito, arrivati da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta. Sono attese circa 50 persone. Dopo la deposizione di corone e gli interventi, ci sarà la presentazione del consigliere comunale Luigi Cabrino, di San Giorgio, che ha aderito a Forza Nuova l’estate scorsa. Dopo l’inaugurazione di ieri al castello della mostra «Le guerre mondiali e il destino dei popoli. La tragedia delle foibe e l’esodo di istriani, fiumani e dalmati» (furono circa 350 mila gli italiani costretti a lasciare tutto), il Comune di Casale organizza la commemorazione ufficiale in programma lunedì alle 10,30 in via Vittime delle foibe. Il sindaco Federico Riboldi parteciperà unicamente a quella.