Foibe: sfregiata la lapide a Casale Monferrato

Casale Monferrato – A due giorni dalla Giornata del Ricordo (cade il 10 febbraio) a Casale Monferrato è stata vandalizzata la lapide che ricorda le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani giuliano-dalmati. “Fascio occhio” e “Forza Nuova vecchia merda” sono le scritte a vernice rosse firmate Falce e Martello comparse davanti alla targa. Proprio sul marciapiede dove oggi i militanti del movimento depositeranno una corona. Oggi infatti a Casale Monferrato sono previste in contemporanea due eventi. La commemorazione di Forza Nuova in ricordo degli infoibati e l’immancabile contro-manifestazione dell’Anpi. Neanche a dirlo “pacifica, democratica e antifascista”. I nuovi partigiani si scagliano contro il sit-in di Forza Nuova. Definito una “provocatoria adunata della formazione neofascista”. Entrambe si terranno alle 15:00 a circa un chilometro e mezzo di distanza.

La targa vandalizzata dall’odio antifa’ recita: “In memoria degli italiani uccisi nelle foibe. E degli esuli giuliani, dalmati, vittime di un regime totalitario. E di uno spietato odio etnico. 1943-1947. Affinché il ricordo del loro eccidio e della loro persecuzione rafforzi in noi l’impegno quotidiano a tutela, sempre e ovunque, dei diritti umani e della pace”.

Quello di Casale Monferrato è soltanto l’ultimo episodio di atti vandalici per sporcare il ricordo di una delle pagine più buie della storia nazionale. Pochi giorni fa è stata sfregiata la stele in ricordo dei martiri delle foibe di Pomezia con alcune scritte, dipinte con una bomboletta spray nera. Sfregi e scritte insultanti a poca distanza dalla ricorrenza del martirio: il Giorno del Ricordo istituito da una legge dello Stato per il 10 febbraio.