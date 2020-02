Litiga con i genitori e si sfoga col cane che uccide a badilate

Canelli – Scoppia una lite in famiglia ma a rimetterci è stato il cane, un bastardino di sette anni bianco e nero, che è stato finito a badilate dal suo padrone. Si è sfogato così un uomo di 35 anni che è stato arrestato dai carabinieri. Durante la lite furibonda coi genitori, l’uomo aveva devastato la casa rompendo suppellettili e infissi, al punto che il padre e la madre, temendo per la loro stessa incolumità, lasciavano la casa e andavano da alcuni parenti per la notte. Al ritorno a casa il giorno dopo, hanno trovato la casa semidistrutta ed il cane, un bastardino di sette anni, morto. Lo avevano lasciato a casa per non arrecare troppo disturbo ai parenti che li hanno ospitati, ma per “Fido” la scelta degli anziani genitori è stata fatale perché il figlio, in preda al raptus, lo ha ucciso a badilate lasciandolo senza vita sull’uscio di casa. Sono stati gli anziani genitori a denunciare il figlio ai carabinieri della Compagnia di Canelli che l’hanno rintracciato ad Asti ed arrestato per maltrattamenti in famiglia e uccisione di animale. La misura cautelare è stata disposta dalla procura di Alessandria. A scatenare la sua reazione violenta sarebbe stata la fine di una relazione amorosa.