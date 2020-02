Basta un tempo all’Alessandria per perdere

Gorgonzola (Giana Erminio-Alessandria 2-1) – Un’Alessandria priva di gioco perde per 2 a 1 contro una Giana Erminio più organizzata e determinata. La partita si risolve nel primo tempo coi padroni di casa che mettono a segno una doppietta con l’ottimo Manconi. Pareggio dei Grigi con Chiarello allo scadere del primo tempo. La partita è tutta qui, anche se la prestazione del Giana merita qualche cenno, mentre i nostri, pur volenterosi ma squinternati, non fanno certo ben sperare per il prosieguo di campionato: se la volontà non manca, manca il gioco. Risultato finale giusto, con l’Alessandria che deve fare un serio esame di coscienza ed evitare una crisi che è dietro l’angolo.

Debole a centrocampo, contro i lombardi subisce il gioco avversario con due gol in contropiede di Manconi che approfitta degli ampi spazi concessi dai nostri. La Giana inizia con grinta mentre l’Alessandria tenta di avanzare il proprio baricentro scoprendo però la mediana e la difesa. Il problema principale dei nostri è proporre gioco per cui ogni tentativo di affondo risulta goffo, macchinoso e prevedibile.

Subito i grigi fanno vedere qualcosa con Arrigini all’11° e al 15°, e con Eusepi al 16°, ma Leoni è sempre pronto a parare.

Ribaltamento di fronte e in contropiede i lombardi vanno in vantaggio al 23’ con Manconi che approfitta di una mezza papera di Valentini.

I nostri provano a reagire ma senza efficacia e sono i padroni di casa a raddoppiare al 36’ ancora con Manconi che, in contropiede, raccoglie la palla su lancio dalle retrovie e si invola vincendo un duello con Prestia, lasciando al palo Dossena, per poi fare secco con un forte diagonale Valentini.

Dopo dieci minuti di sofferenza dei nostri dominati dai lombardi, al 44’ arriva il gol di Chiarello che gira su una deviazione di Eusepi.

Nella ripresa l’Alessandria tenta il tutto per tutto costringendo per lunghe fasi dell’incontro i padroni di casa nella propria metà campo. Al 78’ su traversone di Martignago un difensore del Giana devia sul palo, ma il gol del pareggio non arriva. Ultimo guizzo per i nostri all’87’ col solito Martignago che lancia Eusepi che non riesce a trasformare.

Giana Erminio (4-3-1-2): Leoni; Madonna, Teso, Perico, Solerio; Pinto, Dalla Bona, Piccoli; Greselin; Perna, Manconi. A disp. Marenco, Nolan, Pedrini, Duguet, Capano, Zulli, Sosio, Pirola, Cortesi, Bellazzini, Corti, Raja. All. Albè

Alessandria (3-4-1-2): Valentini; Dossena, Gonnelli, Prestia; Cleur, Casarini, Castellano, Celia; Di Quinzio (27′ Chiarello); Eusepi, Arrighini. A disp. Crisanto, Sciacca, Gilli, Martignago, Sartore, Gerace, Gazzi, Gjura, Suljic, M’Hamsi, Cosenza All. Gregucci

Gol: 23′ Manconi (G), 36′ Manconi (G), 44′ Chiarello (A)

Arbitro: Mario Arace di Lugo di Romagna

Recuperi: 2+4