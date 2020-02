Due spari nella notte ferito un albanese

Pontecurone – Ha perso molto sangue ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Tortona l’albanese ferito prima dell’alba nel corso di una lite furibonda fra il suo gruppo di albanesi ed un gruppo di italiani. I fatti si sono svolti stamane verso le tre davanti ad un circolo privato in Via Torino vicino alla Stazione Ferroviaria. Per motivi ancora sconosciuti fra i due gruppi è scoppiata una lite furibonda culminata con una sparatoria per cui l’albanese è stato colpito ad una mano ed alla gamba destra stramazzando al suolo. Il feritore ha momentaneamente fatto perdere le proprie tracce ma i carabinieri di Tortona stanno indagando. Il ferito è stato subito soccorso dai suoi amici che lo hanno subito portato all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.