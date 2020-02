Grande equilibrio tra Saluzzo e Derthona che pareggiano senza reti

Saluzzo (Saluzzo 0 – Dethona 0) – Risultato a occhiali fra il Saluzzo e il Derthona nel campionato regionale di Eccellenza. Il match era atteso perché vedeva di fronte il Saluzzo primo in classifica e il Derthona secondo del girone B. I padroni di casa di mister Boschetto, privi dello squalificato Mazzei, partono con il consueto 4-2-3-1 mentre gli ospiti di mister Luca Pellegrini scendono in campo col modulo offensivo 4-3-3. Il leitmotiv è stato: Saluzzo in pressing, Derthona in contropiede. Buono il ritmo d’una gara che si è giocata soprattutto a centrocampo coi rispettivi portieri poco impegnati.

Nella ripresa Mister Pellegrini prova a dare nuova verve ai Leoncelli con tre cambi ad inizio di ripresa: Maione per Palazzo (5’), Fiore per Rizzo (6’), Spoto per Russo (10’). Tuttavia è il Saluzzo a farsi più pericoloso al 14’ quando Tosi colpiva il palo a portiere battuto. Il Derthona reagisce bene e attacca. Da segnalare al 33’ l’ottima incursione in area di Merlano, ma è bravo Busano a bloccare a terra.

Saluzzo (4-2-3-1): Busano, Serino, Serra, Caldarola, Carli, Scavone, Tosi (40’st Bedino), Mazzafera, Carrer (16’ st Rrotani), De Peralta, Barale. All.: Boschetto.

Derthona (4-3-3): Teti, Cattaneo, Mazzocca, Palazzo (5’st Maione), Magnè, Grillo, Rizzo (6’st Fiore), Soumah (45’st Bardone), Merlano (47’st Mutti), Russo (10’st Spoto), Manasiev. All. Pellegrini.

Arbitro: Massari di Torino.

Ammoniti: Serino, Soumah.

Angoli: 4-1 per Saluzzo.

Recupero: 2+4

Note: spettatori 600 circa.