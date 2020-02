Il Casale pareggia a Lucca ma meritava la vittoria

Lucca (Lucchese 1 – Casale 1) – Palla a terra e ritmo sostenuto consentono al Casale di mettere un punto nel carniere dopo la difficile trasferta in quel di Lucca. Sotto di un gol dalle prime battute, i monferrini vengono fuori alla distanza giocando un ottimo secondo tempo. Il cambio di Lamesta al posto di Angelo Buglio e El Khayari al posto di Coccolo danno ulteriore spinta all’azione dei piemontesi che dominano l’ultima mezzora di gioco.

L’incontro inizia male per i nostri col rigore messo a segno al 6’ da Iadaresta. Il Casale reagisce bene riuscendo a conquistare terreno man mano che passano i minuti.

Al 38’ il Casale pareggia con un sinistro di Coccolo pescato in area da Buglio, ma la rete è annullata per fuorigioco.

Nella ripresa il Casale è in forcing e colleziona corner su corner. Si gioca praticamente ad una porta sola fino a che, in pieno recupero, arriva il meritato pareggio per gli ospiti: in due provano a fermare Pinto entrato in area sulla destra, ma la palla passa a Di Renzo che non sbaglia. È il 93’ e il Casale pareggia una partita che era iniziata male.

Lucchese: Coletta, Bartolomei, Papini, Benassi, Lici (13’ st Soldati); Lionetti, Meucci; Nannelli, Fazzi (21’ st Nolè), Remorini; Iadaresta (34’ st Bitep). All. Monaco

Casale: Tarlev, Bianco (37’ st Mullici), Cinto, Pinto, Villanova; Coccolo (32’ st El Khayari), Di Lernia, Poesio; Angelo Buglio (23’ st Lamesta); Vecchierelli (26’ st Cappai), Di Renzo. All. Francesco Buglio

Arbitro: Gemelli di Messina

Gol: 6’ Iadaresta (rig), st 48’ aut Papini

Ammoniti: Meucci, Lici, Cintoi, Fazzi, Di Renzo, Poesio, A. Buglio

Note: spettatori 2000 circa