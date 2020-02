Alitalia da Guiness dei Primati: New York – Roma in 6 ore e 38 minuti

Roma (s.o.) – Il volo Alitalia AZ609, un Boeing 777 partito dall’aeroporto John F. Kennedy di New York alle 17.18 di ieri (23.18 in Italia) , è arrivato a Fiumicino alle 5.56 di questa mattina con un’ora di anticipo rispetto allo schede di volo. La tratta richiede, infatti, normalmente 7 ore e 30 minuti. Tutto ciò è stato possibile grazie a una corrente a getto particolarmente intensa che ha soffiato dall’America all’Europa fino a 350 km/orari (190 nodi). Le condizioni meteo straordinarie, la combinazione perfetta tra la forza del vento e quella dei motori del Boeing, hanno fatto sì che il 777 di Alitalia volasse sull’oceano a circa 11 mila metri di altezza, raggiungendo la velocità di 1.164 chilometri orari rispetto al suolo (ground speed). Ma non solo. Questa è stata la notte dei record. Altri due voli sono arrivati a destinazione in un “batter d’ali”. L’Airbus A330 Alitalia (AZ605) partito da New York e diretto a Milano Malpensa ha completato la tratta in 6 ore e 12 minuti (la durata normale è di 7 ore e qualche minuto). Una particolarissima condizione metereologica che ha favorito tutti gli aerei in volo in quella zona. Anche il volo della British Airways partito da New York è atterrato a Londra in sole 4 ore e 56 minuti.