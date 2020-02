Da Italia Viva – Novi Ligure

Punto Giovani: per favore, non parliamo solo di soldi –

Qualche considerazione e una proposta di Italia Viva – Novi Ligure per un servizio davvero utile ai ragazzi di Novi

Il servizio Informagiovani, poi Punto Giovani nasce a Novi Ligure trent’anni fa, in un contesto molto diverso da quello attuale. Basti pensare che all’epoca l’Informagiovani offriva servizi come la consultazione della gazzetta ufficiale per i concorsi e postazioni con computer per navigare in internet.

Negli anni il servizio si è in parte evoluto, ma non si è adeguato ai cambiamenti delle esigenze dei giovani novesi. Sono peraltro aumentate le sovrapposizioni con servizi offerti da altri enti (scuole, Consorzio dei servizi alla persona, ASL) con un aumento significativo dei costi, che sarebbero oggi superiori ai 60.000€ annui. È dunque condivisibile la volontà di rivedere profondamente il servizio, espressa dall’amministrazione comunale.

Ma non si può parlare solo di soldi. Se la spesa è ingente per il bilancio del Comune, bisogna chiedersi innanzi tutto se il servizio abbia una qualche utilità: se non ne ha più alcuna, anche un euro di spesa è troppo.

Piuttosto, sarebbe utile una discussione, fuori da una contrapposizione sterile tra chi vuole difendere un servizio che non funziona e chi lo vuole “tagliare”, per comprendere se un Punto Giovani possa ancora avere un senso per i giovani di Novi, fornendo loro servizi davvero utili e necessari.

Se trent’anni fa i primi Informagiovani fornivano l’accesso alla grande novità di allora, internet, oggi dovrebbero stare allo stesso modo e con le stesse capacità sulla frontiera dell’innovazione. Per fornire ai ragazzi di Novi, non quello che serviva ai loro genitori, ma quello di cui hanno bisogno oggi, per vivere, imparare, fare impresa, partendo dal locale ma guardando al mondo globalizzato:

Spazi per il co-working, lo sviluppo e la condivisione di progetti di impresa

Supporto allo sviluppo delle competenze digitali

Percorsi personali e di gruppo, per lo sviluppo di competenze gestionali e di marketing, anche digitale, per chi voglia provare a fare impresa.

In molti settori economici, a partire dall’agricoltura, la rivoluzione digitale sta aprendo opportunità enormi, che molti giovani hanno iniziato a sfruttare, creando lavoro e crescita nei territori. Questa – come hanno raccontato tre giovani imprenditori che la Ministra Teresa Bellanova ha voluto con se sul palco dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva, è una vera frontiera dell’innovazione e dello sviluppo, che ha bisogno di servizi e supporto locali per proiettare i nostri ragazzi nel mondo.