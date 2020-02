Il coronavirus è un risultato della globalizzazione

di Alessandro Cipolla (Money.it) – Il coronavirus sarebbe un risultato della globalizzazione, con la polemica politica che andrebbe fatta sull’economia e non sul gossip: questo è il parere di Marco Rizzo, ospite della puntata del 5 febbraio di “L’altro punto di vista”. VIDEO

Intanto continua a essere alta l’allerta in tutto il mondo per il Coronavirus, con i morti accertati che sono arrivati a 565, quasi tutti in Cina, mentre i contagiati sono stimati in 28.000 compresi i coniugi cinesi ricoverati in terapia intensiva allo Spallanzani.

Un argomento di grande attualità e che è stato affrontato anche da Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista: “Il Coronavirus è il risultato della globalizzazione – ha esordito Rizzo – una pandemia di questo genere nel secolo scorso probabilmente non si sarebbe sviluppata in questo modo, adesso si spera che grazie alle migliorie scientifiche la si possa fermare e far rientrare nella normalità, però è una considerazione da fare”.

L’ex deputato se la prende poi con la “grande superficialità comunicativa nel trattare questi temi che inducono anche a istinti bassi, vedi mascherina, ma soprattutto non si deve fare polemica politica sul coronavirus”.

Il riferimento con ogni probabilità è in merito ad alcuni post social di Matteo Salvini, con il leader del Partito Comunista che ricorda come “le polemiche politiche vanno fatte sull’economia, sul sociale e non per fare gossip”.