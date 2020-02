Bimbo di otto anni soccorre la madre che si sente male grazie alle indicazioni del 112

Alessandria – Una storia a lieto fine, successa ad Alessandria pochi giorni fa. Era il 6 febbraio, protagonista un bambino di otto anni che ha soccorso la madre, incosciente e in preda ai tremiti, grazie alle indicazioni della centrale operativa del 112.

Il bimbo era solo con la madre in casa quando la donna ha, improvvisamente, cominciato a sentirsi male. Il piccolo non si è perso d’animo, anzi, ha subito contattato il 112.

La centrale operativa gli ha suggerito di metterle intorno cuscini e coperte, perché non si facesse male. Un’operazione eseguita in modo diligente in attesa dell’arrivo dei sanitari, a cui ha aperto la porta. Sottoposta alle cure del caso, la donna ora sta bene.