Da Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

Azienda Ospedaliera e Politecnico di Torino: seminario di confronto sulla ricerca

Giovedì l’incontro nell’ambito dei cicli “La ricerca della cura”

Prosegue la condivisione delle esperienze e delle aree di collaborazione con le realtà locali e nazionali che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha posto in essere in tema di ricerca, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza.

Per questo è fissato per giovedì 13 febbraio il secondo appuntamento dei seminari “La ricerca della cura” organizzati dall’Infrastruttura Ricerca Formazione Innovazione diretta da Antonio Maconi, dedicato a verificare le aree di ricerca con il Politecnico di Torino.

Dalle 16.00, nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera, ad aprire i lavori saranno i saluti del Direttore Generale Giacomo Centini, del Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi, del Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, che presenterà l’attività del Politecnico.

Seguiranno poi gli interventi dei professori Umberto Lucia, con una relazione sulla termodinamica in medicina: nuovi aspetti per la ricerca; Marco Actis Grande, che illustrerà le peculiarità della sede di Alessandria e la possibile collaborazione; Gianluca Ciardelli con la presentazione dei laboratori chimici della sede di Alessandria.

L’appuntamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione della ricerca che l’Azienda Ospedaliera sta perseguendo: la ricerca, il percorso Irccs, la sinergia con l’università possono davvero essere elementi di ricchezza per il territorio in una industria “immateriale” capaci di dare risposte sempre più qualificate ai pazienti e di favorire una maggiore mobilità sociale sul territorio.