Da Comitato Valbormida

Fiumanità!

Il 16 Febbraio presso il Cinema Vekkio di Corneliano, una giornata di memoria e riflessione sulle lotte ambientali di ieri e di oggi!

La giornata è presentata e proposta da varie associazioni e soggetti presenti sul territorio, in rete : Cinema Vekkio, Laboratorio Sociale Chabas , Lauto Educare, LaCasarotta, Libreria Milton, Valle Bormida pulita, Parole in cerchio.

Alla tavola rotonda che inizierà alle 15:30 interverranno inoltre: Tanaro Libera Tutti, Cooperativa Sociale Erica, Salviamo il paesaggio, Canale Ecologia, Spiriti Liberi, Trekking in Langa, Amici del Fiume, Tanaria.

Si dialogherà sul rapporto tra l’essere umano con il fiume e il territorio, si affronterà la questione della salubrità delle acque di diversi fiumi piemontesi (PO, Tanaro, Bormida, rii minori), si illustreranno le iniziative già in atto volte al recupero di svariate aree fluviali, intese come bene comune di cui potersi riappropriare in sicurezza, e si avanzeranno proposte per il futuro.

Alle 18:00 il dibattito proseguirà sotto una veste più conviviale davanti a un piatto di polenta accompagnata da ottime salse, cucinate dagli amici di CASAROTTA, alla modica cifra di 10,00 euro (su prenotazione).

Durante tutto il pomeriggio i bambini saranno i benvenuti: ci saranno infatti laboratori pensati appositamente per loro!

A seguire ci sarà la proiezione del bellissimo documentario “IL FIUME RUBATO” tratto dal libro “Cent’anni di veleno”, con il bravissimo attore Andrea Pierdicca.

Per info e prenotazioni:393.9992680

Noi valbormidesi ci saremo….