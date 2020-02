Da Comune di Alessandria e Gruppo Amag e Alegas

Carnevale Alessandrino

Domenica 16 febbraio

Domenica 16 febbraio la Città di Alessandria festeggerà il Carnevale 2020 con un grande evento che interesserà tutto il territorio cittadino: per la prima volta, infatti, i carri allegorici partiranno dal centro città e sfileranno in direzione di piazza Ceriana, lungo un ideale percorso di unione tra centro cittadino ed i diversi epicentri che animano l’intero territorio comunale per favorire l’aggregazione della nostra comunità e garantire il divertimento a grandi e piccoli.

L’evento avrà come punto di ritrovo viale della Repubblica dove, già a partire dalla mattinata, ci saranno spettacoli di intrattenimento e animazione a cura dell’associazione culturale Linguadoc di Torino.

Sempre in viale della Repubblica si ritroveranni i carri, pronti per la partenza alle 14.45.

La sfilata sarà aperta dalla Banda Musicale ‘Cantone – Città di Alessandria’, dagli sbandieratori dell’associazione Aleramica e dalle majorettes di Villanova d’Asti e seguirà il seguente percorso: partenza da viale della Repubblica, via Savona, cavalcavia di viale Brigata Ravenna, via Carlo Alberto, corso Acqui e arrivo in piazza Ceriana.

All’arrivo, in piazza Ceriana, saranno presenti stand e giochi e, alle 17, si svolgerà la tradizionale lettura della Businà a cura di Gianni Pasino. Seguirà la premiazione dei carri e dei gruppi a piedi.

Lungo tutto il percorso della sfilata i negozi saranno aperti con allestimenti di vetrine a tema.

Tutta la manifestazione sarà trasmessa, per la prima volta, in diretta Tv a cura di Radio Gold Tv sul canale digitale terrestre 654: interviste, intrattenimenti, commenti live saranno visibili in tutto il Piemonte. La diretta sarà trasmessa anche sul sito www.radiogold.it e sui canali social.

Presenterà la giornata il dj Stefano Venneri.



“Lo spirito del Carnevale Alessandrino del 2020, che per la prima volta coinvolge e ‘unifica’ centro cittadino e quartiere Cristo, ci piace molto. Lo sosteniamo con convinzione, ben sapendo che si tratta di un momento di festa in cui tutta la comunità si ritrova e identifica, e anche un’occasione di crescita per l’economia cittadina, che attrae con questo evento migliaia di persone, molte delle quali in arrivo da tutta la provincia, e anche oltre. Il Gruppo AMAG, come sempre, è in prima linea a sostegno del territorio”

Paolo Arrobbio

Presidente Gruppo AMAG



“Con il quartiere Cristo la nostra azienda ha da sempre un rapporto strettissimo, come del resto con tutta la città di Alessandria. Qui abbiamo le nostre radici, e la nostra storia. Essere azienda del territorio per ALEGAS significa offrire agli alessandrini non solo l’abbinata luce+gas ad un prezzo estremamente competitivo, ma anche una presenza costante, con personale specializzato e disponibile, sempre pronto a supportare i clienti nel post vendita. Domenica saremo con il nostro stand in Piazza Ceriana, al Cristo, nel ‘cuore’ del Carnevale Alessandrino, a disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni”.

Andrea Innocenti

Amministratore Unico ALEGAS