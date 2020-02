L’Oms dà un nome al nuovo coronavirus: COVID-19

Roma (Sputnik) – Il direttore generale dell’Oms ha annunciato che l’epidemia da coronavirus rappresenta “una minaccia molto grave per il resto del mondo”.

Il nuovo coronavirus si chiamerà COVID-19. Lo ha comunicato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale per la Salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Adesso abbiamo il nome ufficiale del nuovo coronavirus: COVID-2019. Secondo gli standard concordati tra l’OMS, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura e l’Organizzazione mondiale per la salute animale, abbiamo dovuto trovare un nome che non fosse associato a un nome geografico, animale, persona o gruppo di persone, oltre ad essere facile da pronunciare, e correlato alla malattia “, ha spiegato.

Adhanom ha spiegato anche che “co” sta per corona, “vi” corrisponde al virus e “d” si riferisce desease, che in inglese vuol dire “malattia”.

Il direttore dell’Oms ha comunicato che i ricercatori hanno iniziato a lavorare a un vaccino. I tempi stimati per la sua realizzazione sono di 18 mesi circa.

Nonostante il 99% dei casi sia stato localizzato in Cina, Ghebreyesus ha puntualizzato che l’epidemia rappresenta “una minaccia molto grave per il resto del mondo”.

Il numero totale dei decessi causati dal nuovo virus, lunedì 10 febbraio si è elevato a 1.018 per un totale di 43.000 persone contagiate in tutto il mondo. Sino ad ora solo una delle vittime è stata localizzata fuori dalla Cina, nelle Filippine. Allo stesso tempo il numero delle persone guarite della polmonite causata dal coronavirus sono 3.996.

Un team di circa 15 esperti dell’Oms è giunta in Cina per contribuire alla ricerca.