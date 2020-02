Mondovì, muore schiacciato da un trattore mentre stava effettuando lavori di edilizia

Mondovì – Incidente mortale, ieri, alle porte di Mondovì, lungo il tratto della statale 28 dove si trova la caserma della Compagnia Carabinieri.

Un uomo di 59 anni, Valerio Pagliano, ex dipendente dell’autostrada Torino-Savona che, una volta in pensione, aveva deciso di dedicarsi alla passione per l’agricoltura, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore.

L’uomo, ieri mattina, stava manovrando il mezzo per portare a termine alcuni lavori di edilizia, in prossimità di un capannone. Il trattore era fermo, senza nessuno sopra, ma con il motore acceso, per poter muovere la pala utilizzata per lo spostamento del materiale.

Per cause in via accertamento il trattore ha iniziato a muoversi, spingendo e poi schiacciando l’uomo contro un muro.

Immediato l’allarme, sul posto l’elisoccorso del 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Mondovì e i tecnici dello Spresal dell’Asl Cn1, per eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica di quello che è subito apparso come un tragico incidente.

Valerio Pagliano era molto conosciuto a Mondovì. Una volta andato in pensione dall’incarico per la A6 Torino Savona, aveva iniziato a dedicarsi alla passione per il mondo dell’agricoltura.

Socio della Coldiretti, nella cascina alla periferia di Mondovì si prendeva cura di un piccolo appezzamento di terreno ad uso agricolo.

La salma dell’uomo è stata composta nella camera ardente del cimitero di Mondovì, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria della Procura di Cuneo.

Non è stato ancora concesso il nulla osta per la data dei funerali. Valerio Pagliano lascia un fratello e due figlie.