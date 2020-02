Troppe “attenzioni” nei confronti di due alunne di quinta elementare da parte del maestro di religione

Vercelli – Ancora un caso di presunte “attenzioni” eccessive nei confronti di minori nel Vercellese dopo il caso di Alessandro Panella, il professore di inglese quarantacinquenne arrestato lo scorso maggio con l’accusa di violenza sessuale su un’allieva minorenne dell’istituto superiore in cui insegnava.

Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è stato un quarantenne professore di religione, laico, che avrebbe dato carezze proibite alle bambine a cui faceva lezione, due alunne di quinta elementare di un piccolo istituto della provincia.

Un’indagine aperta già da qualche tempo dato che gli episodi sembra si riferiscano ai mesi di novembre e dicembre.

Tutto è iniziato dopo che le bambine hanno raccontato ai genitori le attenzioni particolari del maestro. Le famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri e a carico dell’uomo, residente in provincia di Vercelli, non è stata stabilita alcuna misura cautelare, ma ora non insegna più in quella scuola: si è preso un congedo per tutto l’anno scolastico.

Nei suoi confronti è partito anche un accertamento amministrativo.

Le tre bambine sono state ascoltate ieri nel Tribunale di Vercelli con la con la formula dell’incidente probatorio. Due di loro sarebbero le vittime degli abusi, la terza avrebbe assistito. L’incidente probatorio, che serve ad assumere la prova come in fase di dibattimento per cristalizzarla ed utilizzarla in un eventuale giudizio, è stato chiesto dai legali del maestro.

L’audizione è stata ripresa e potrà essere oggetto di perizia per le parti.

Secondo quanto raccontato dalle piccole, sarebbero state prese di mira durante le lezioni, in fondo alla classe. Durante le ore di religione in aula erano presenti bimbi di diverse classi perché la scuola dove sarebbero avvenuti i fatti conta pochi iscritti e alcune lezioni si tengono in comune. Ieri le tre bimbe avrebbero sostanzialmente confermato i loro racconti.