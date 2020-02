Truffe on line e non solo: serie di denunce dei Carabinieri nel Casalese

Casale Monferrato – Nell’ambito di una serie di indagini per la prevenzione e repressione delle truffe, con particolare attenzione a quelle on line, ormai sempre più diffuse, la Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato ha ottenuto una serie di importanti risultati.

I Carabinieri di Rosignano Monferrato hanno denunciato un venticinquenne per truffa.

A metà dicembre il giovane aveva raggirato un quarantasettenne interessato all’acquisto di quattro pneumatici, convincendolo a versare circa 1200 euro sulla carta Postamat, attraverso una ricarica online.

I Carabinieri di Murisengo, a conclusione degli accertamenti in seguito alla querela presentata da un ventitreenne e un ventiseienne, hanno denunciato per truffa un quarantacinquenne.

L’uomo, nel periodo compreso dal novembre 2018 al dicembre 2019, aveva emesso diversi assegni bancari a vuoto a garanzia di somme di denaro ricevute in prestito dai querelanti.

Infine i Carabinieri di Ottiglio, a conclusione degli accertamenti in seguito alla querela presentata da un sessantatreenne rumeno, hanno denunciato per appropriazione indebita un carrozziere di cinquantadue anni, connazionale dell’uomo, che dopo aver eseguito i lavori di carrozzeria sull’auto di proprietà del querelante, pur avendo ricevendo la somma stabilita, non aveva riconsegnato l’auto, pretendendo più del dovuto e anzi utilizzando anche la vettura senza il permesso del proprietario per fare un viaggio in Ungheria dove, tra l’altro, si era preso una serie di multe che sono state addebitate al sessantatreenne al quale non è restato altro che rivolgersi ai Carabinieri.