Auto finisce fuori strada davanti alla stazione di Bistagno: un morto e un ferito

Bistagno – Grave incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le tre e mezza, davanti alla stazione ferroviaria di Bistagno, nell’acquese. Per cause in corso di accertamento una Opel con due persone a bordo è finita fuori strada. Uno degli occupanti, Bruno Maio, 82 anni, pensionato di Bistagno, che era al volante, è morto, mentre la moglie è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Acqui Terme in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la Polizia Stradale.

Aggiornamento

Potrebbe essere stato un malore a causare la tragedia di oggi pomeriggio davanti alla stazione ferroviaria di Bistagno, nell’Acquese. Sull’auto finita fuori strada viaggiavano Bruno Maio e la moglie, entrambi ottantaduenni, pensionati e residenti a Bistagno. Non è escluso che l’uomo, alla guida dell’auto, si sia sentito male finendo fuori strada. Per lui non c’è stato niente da fare, i medici del 118 non sono riusciti a rianimarlo. La moglie è stata, invece, ricoverata all’ospedale di Acqui Terme in codice giallo.