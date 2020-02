Allievo della Scuola di Polizia di Alessandria perde la vita in un incidente stradale

Volpiano – Un allievo della Scuola di Polizia di Alessandria, Loris Azzaro di 25 anni, originario di Aosta, è morto stamane verso le sei vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato sulla A5 Torino-Aosta all’altezza di Volpiano mentre era alla guida della sua Jeep Renegade. Secondo una prima ricostruzione dei fatti per definire l’esatta dinamica dell’incidente ad opera della Polstrada di Torino, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada ed andando a sbattere violentemente contro il guardrail per cui l’auto s’è accartocciata col giovane conducente imprigionato fra le lamiere. Per estrarre il corpo ormai esanime di Azzaro, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri due mezzi. Per fortuna non si registrano altre vittime ma solamente feriti in modo lieve conducente e passeggero d’una delle due auto coinvolte. Loris Azzaro era figlio unico del comandante della stazione Carabinieri di Aosta ed era anche un arbitro di calcio a livello nazionale per cui stava raggiungendo in macchina l’aeroporto di Caselle da cui sarebbe partito per recarsi in Basilicata dove domani avrebbe dovuto dirigere una partita del campionato di Eccellenza. In un post il presidente degli arbitri Mario Nicchi l’ha ricordato così: “Aveva solo 25 anni e la passione per l’arbitraggio. Questa mattina Loris, un giovane arbitro della Cai, allievo agente della Polizia di Stato, stava raggiungendo, in macchina, l’aeroporto. Da lì sarebbe partito per la sede della gara. Come migliaia di arbitri fanno ogni settimana. Un tragico incidente, alle sei del mattino, lo ha portato via ai suoi cari e a tutti noi. Non c’è altro da aggiungere, se non l’amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata, mentre inseguiva un sogno”. In questa giornata di Campionato gli arbitri scenderanno in campo con il lutto al braccio.