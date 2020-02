Ancora scontri a Torino: un corteo blocca il traffico, imbrattati i muri degli uffici Eni e Poste

Torino (Irene Famà – Ansa) – Corteo antagonista, oggi pomeriggio a Torino, per protestare contro i tre arresti in seguito agli scontri di giovedì scorso al campus Einaudi tra polizia e antagonisti durante un volantinaggio organizzato dal Fuan, gruppo universitario vicino a Fratelli d’Italia, contro un convegno sulle foibe. I manifestanti, perlopiù anarchici e qualche esponente del centro sociale Askatasuna, sono partiti dal Campus Einaudi e hanno raggiunto piazza Baldissera, dove hanno bloccato il traffico per alcuni minuti. In Lungo-Dora Firenze hanno imbrattato i muri della sede dell’Eni e delle Poste con numerose scritte: “Digos boia”, “Fasci appesi”. I manifestanti hanno portato lo striscione con la scritta “Fuori fascisti e polizia dall’università e dai quartieri”. Ieri il blitz in Rettorato, in via Verdi, nell’aula del campus Einaudi affidata al Fuan e l’occupazione della palazzina Einaudi.