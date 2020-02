Alpinista cade da cascata di ghiaccio: gravissimo

Cuneo (Ansa) – Un alpinista è stato rinvenuto in gravi condizioni questa mattina alla base di una cascata di ghiaccio in alta valle Varaita, nel comune di Bellino, in provincia di Cuneo. Il soccorso è stato effettuato alla cascata Ciucchinel, a 1800 metri di quota. Secondo una prima ricostruzione l’alpinista sarebbe precipitato per circa 100 metri durante uno dei passaggi conclusivi della scalata. Al momento non sono note le generalità. Il ferito è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso, in codice rosso per le numerose fratture riportate.

Le cascate della Valle Varaita, canaloni ghiacciati attorno al massiccio del Monviso, costituiscono insieme uno dei settori più belli ma anche più impegnativi di arrampicata su ghiaccio delle Alpi Occidentali. La Valle Varaita è una zona particolarmente ricca di cascate e couloir-fantasma con caratteristiche molto varie, una buona esposizione, gelate che si conservano fino a tarda primavera. L’arrampicata su ghiaccio è uno sport che ha caratterizzato e concentrato sulla Valle Varaita una particolare attenzione. Ma è molto pericoloso e solo i più esperti possono cimentarsi nella scalata.

La tecnica prevede l’utilizzo di due piccozze conficcate in alto per salire con ramponi piantati nel ghiaccio. La cascata Ciucchinel è la più battuta dagli sportivi di tutto il mondo.

Nel 1998 si è svolto anche il primo meeting di ice climbing in notturna, che ha radunato all’Anfiteatro di Castello di Pontechianale moltissimi appassionati e curiosi delle Cascate di Ghiaccio.