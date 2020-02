Rientra a casa e trova tre banditi a volto coperto che la derubano

Costigliole d’Asti – È caccia in tutto il Sud del Piemonte, da parte dei Carabinieri di Asti, ai tre rapinatori che giovedì scorso hanno preso di mira una donna di Costigliole d’Asti costringendola a consegnare loro denaro e preziosi.

Il “colpo” era avvenuto in frazione Madonnina, a Costigliole d’Asti: la vittima non aveva opposto resistenza consegnando ai tre malviventi, che parlavano con un accento straniero, contanti per un ammontare di circa mille euro.

I ladri erano entrati nell’abitazione della donna per rapinarla ma il rientro imprevisto della proprietaria di casa li aveva colti di sorpresa.

Da ladri, i tre si sono trasformati in rapinatori in un attimo costringendo la vittima a consegnare loro del denaro.

Ora le indagini sono in corso. Dopo i primi rilievi e gli accertamenti del caso gli uomini del capitano Alessandro Caprio stanno cercando di dare un nome ed un volto ai tre.

Forse quell’accento dell’est è un po’ troppo forzato per essere vero. Un tentativo di depistare vittima ed inquirenti.

Nell’astigiano si tratta del secondo exploit criminale nel giro di poche settimane.