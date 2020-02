L’Alessandria esulta ancora: gol di Martignago e Pontedera battuto

Pontedera (Pontedera 0 – Alessandria 1) – Secondo successo consecutivo per l’Alessandria che a Pontedera, 27° giornata del campionato di serie C girone A, ha battuto 1-0 la compagine toscana grazie al sigillo del neocquisto Martignago.

Con questi tre importanti punti la truppa mandrogna sale a quota quaranta punti in classifica agganciando, al quinto posto, Robur Siena.

Nella trasferta del “Mannucci” di Pontedera l’allenatore dell’Alessandria Angelo Gregucci conferma la formazione scesa in campo contro il Lecco: Valentini in porta; Prestia, Cosenza e Dossena in difesa; capitan Gazzi e Suljic a centrocampo, affiancati da Celia a sinistra e Cleur sulla destra; Chiarello, Martignago ed Eusepi in attacco. Non convocato Arrighini, fermato da una forma influenzale.

Alessandria subito pericolosa all’ottavo minuto con il gol sfiorato, su calcio di punizione dal limite, da Suljic che chiama Sarri a una parata complicata.

Il Pontedera non riesce a rendersi pericoloso mentre Gazzi e compagni continuano a fare la partita, senza però capitalizzare e il primo tempo si chiude a reti inviolate.

In avvio di ripresa, al 49′, Alessandria vicina al gol con Martignago la cui girata termina alta.

Pontedera vicino al gol al 60’: sugli sviluppi del primo calcio d’angolo a favore dei padroni di casa il tentativo di Risaliti si ferma sul palo.

Nell’Alessandria entra Di Quinzio al posto di Chiarello, mentre per i toscani Ropolo sostituisce Visconti.

Toscani ancora vicini al gol al 72′ quando la girata di De Cenco sfila di pochi centimetri a lato del palo.

La risposta dell’Alessandria è affidata a Eusepi, il cui colpo di testa da ottima posizione è troppo debole ed è parato da Sarri.

Al 78’ i Grigi passano in vantaggio: Martignago sfrutta al meglio un errore del neoentrato Bernardini e trafigge Sarri per il suo primo gol in maglia grigia.

Gregucci inserisce Castellano e Sartore al posto di Suljic e dell’autore del gol Martignago.

Non succede nient’altro e l’Alessandria, al triplice fischio, può esultare per tre punti importantissimi in chiave classifica.

Pontedera (3-5-2): Sarri; Risaliti, Piana, Benassai; Mezzoni (28’st Pavan), Barba, Caponi, Bruzzo (28’st Bernardini), Visconti (19’st Ropolo); Semprini, De Cenco. A disp: Bianchi, Cardelli, Giuliani, Bardini, Offidani, Balloni, Fiscella. All: Maraia

Alessandria (3-4 -1-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cleur, Suljic (36’st Castellano), Gazzi(30’st Casarini), Celia; Chiarello (18’st Di Quinzio); Eusepi, Martignago (36’st Sartore). A disp: Crisanto, Sciacca, Gilli, Gerace, Gjura, M’Hamsi, Macchioni. All: Gregucci

Arbitro: Kamara di Verona

Reti: st 33’ Martignago

Ammoniti: Piana, Caponi, Cleur, Ropolo, Bernardini per gioco falloso, Crisanto (dalla panchina) per comportamento non regolamentare

Calci d’angolo: 1-4

Recuperi: 1+4.