Il Casale supera 3-1 il Ghiviborgo e mantiene la terza posizione in classifica

Casale Monferrato (Casale Fbc 3 – Ghivizzano Borgoamozzano 1) – Vittoria importante, in ottica promozione, per il Casale Fbc che al “Palli”, 24° giornata del campionato di serie D girone A, ha battuto 3-1 il non irresistibile Ghivizzano Borgoamozzano, compagine toscana che stanzia nelle parti basse della classifica, in piena zona rertrocessione.

Servivano tre punti e tre punti sono arrivati, grazie alle reti di Di Lernia, doppietta, e di Lamesta.

I Nerostellati mantengono la terza posizione in classifica assieme alla Caronnese, a -2 dal Prato e a -3 dalla capolista Lucchese.

La cronaca.

Prima dell’inizio del match osservato un minuto di silenzio in ricordo di Marco Linarello, il tifoso monferrino recentemente scomparso.

Dopo una prima fase non irresistibile del match, i monferrini passano in vantaggio al 28’: cross dalla destra di Di Renzo, velo di Coccolo, arriva di Di Lernia sul secondo palo che non ha difficoltà a battere Pagnini.

Due minuti dopo Casale ancora vicino al gol: cross di Di Renzo dalla trequarti per il colpo di testa di Poesio, Pagnini neutralizza.

Al 41′ Il Ghiviborgo pareggia: angolo battuto di Bartolini, colpo di testa di Tomov: 1-1.

Al 46′ Casale vicino al gol del vantaggio: rasoterra di Brugni, Pagnini si salva.

Nella ripresa, dopo una traversa piena colpita da Di Renzo su palla respinta da Pagnini dopo una punizione di Di Lernia, arriva la rete del vantaggio nerostellato con la rete di Di Lernia che beffa Pagnini dopo una concitata azione in area toscana.

Al 26′ angolo di Di Lernia per lo stacco di Todisco appostato sul secondo palo che dà l’illusione ottica del gol.

Al 28′ Il Casale triplica: Lamesta, servito benissimo dal centrocampo, punta la porta e con un gran tiro di potenza proprio sotto la traversa firma il 3-1.

I monferrini sono padroni assoluti del match e vanno vicini al poker con Di Renzo, grande azione personale in area avversaria e tiro rimpallato in corner.

Prima del triplice fischio altre due buone occasioni per i piemontesi, prima con Coccolo e poi con Di Renzo, ma senza successo. Finisce 3-1.

Snodo cruciale, per il prosieguo del campionato, a questo punto saranno i prossimi due match dei Nerostellati, fuori casa, a Forte dei Marmi e a Sanremo.

Casale Fbc (4-2-3-1): Tarlev; Villanova, Cintoi, Pinto, Fabbri (31’st Bianco); Todisco (41’st Sadouk),Di Lernia; Brugni (19’st Lamesta),Poesio, Coccolo (42’st El Khayari),Di Renzo (44’st Cappai). A disp.: Rovei, Pisanello, Vecchierelli, Mullici. All.: Buglio F.

Ghivizzano (4-3-1-2): Pagnini; Fomov, Berra, Benedetti, Dell’Orfanello; Aprile (35’st Brusacà),Bartolini, Papi; Viti (23’st Nezha); Nottoli, Felleca. A disp.: Scatena, Borgia, Bagatti, Canessa, Fioretti, Simoni, Del Re. All.: Ravezzi.

Arbitro: Gavini di Aprilia

Gol: 28’pt e 14’st Di Lernia (C); 41’st Tomov (G); 28’st Lamesta (C).

Ammoniti: Todisco, Fabbri (C); Benedetti, Aprile, Brusacà (G)

Calci d’angolo: 4-2

Recuperi: 1+4.