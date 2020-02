L’Alessandria batte il Lecco e conquista tre punti importanti per morale e classifica

Alessandria (Alessandria 2 – Lecco 1) – L’Alessandria riassapora nuovamente i tre punti battendo, al “Moccagatta”, il Lecco nel match valido per la 26° giornata del campionato di serie C girone A.

Match davvero positivo per i mandrogni che non mai mollato fino alla fine, portando a casa una vittoria che è una vera e propria boccata d’ossigeno per la classifica e per il morale.

Mister Gregucci schiera un 3-4-1-2 con Valentini in porta; Prestia, Cosenza e Dossena in difesa. A centrocampo torna titolare Gazzi con Suljic, affiancati da Celia sulla sinistra e Cleur sulla destra, mentre il reparto offensivo è formato da Chiarello dietro a Eusepi e Martignago, preferito ad Arrighini.

Parte meglio il Lecco che, al 3’, su punizione si rende pericoloso in area piemontese ma poi i locali ragiscono subito e trovano il gol all’8’: corner di Suljic e incornata di Cosenza per l’1-0 dell’Orso.

Alla mezz’ora ci prova Chiarello che cerca di approfittare di una disattenzione della difesa lombarda ma Livieri, estremo difensore del Lecco, blocca.

L’Alessandria pressa tantissimo e al 43’ trova la rete del 2-0 grazie a Suljic che serve Celia il quale si incunea in area e batte Livieri con un preciso diagonale.

Nella ripresa è ancora un’Alessandria grintosa quella che si vede in campo.

Al 54′, al termine di una bella azione corale, è Gazzi a sfiorare il tris, con un esterno di sinistro che si spegne di pochissimo a lato.

Il Lecco, però, trova il gol che accorcia le distanze grazie a Bobb che, servito da Cheddira, sigla il 2-1.

Nelle file dell’Alessandria Gregucci fa entrare Arrighini, Sciacca e Castellano al posto di Martignago, Cleur e Chiarello.

Nel finale Grigi ancora vicini al gol con Eusepi che serve di tacco Arrighini, la cui conclusione da ottima posizione è deviata da Livieri.

All’82’ Eusepi segna di testa ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

All’88’ ci prova anche Sciacca ma la sua conclusione non trova la porta.

Il risultato non cambierà più.

Alessandria (3-4-1-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cleur (27’st Sciacca), Suljic (45’st Casarini), Gazzi, Celia; Chiarello (27’st Castellano); Eusepi, Martignago (16’st Arrighini). A disp: Marietta, Gilli, Di Quinzio, Sartore, Gerace, Gjura, Crisanto, M’Hamsi. All: Gregucci.

Lecco (3-4-2-1) : Livieri; Bastrini, Malgrati, Merli Sala; Giudici, Bobb, Bolzoni (9’st Moleri), Carissoni; D’Anna (32’st Fall), Strambelli; Capogna (9’st Cheddira). A disp: Safarikas, Magonara, Agostinone, Migliorini, Procopio, Lisai, Maffei, Pastore, Negro. All: D’Agostino

Arbitro: Zucchetti di Foligno

Reti: pt 9′ Cosenza, 44′ Celia; st 12′ Bobb

Ammoniti: Carissoni, Gazzi, Cosenza e l’allenatore Gregucci per proteste, Dossena, D’Anna, Martignago, Merli Sala per gioco falloso, Arrighini, Livieri per comportamento non regolamentare

Calci d’angolo: 5-5

Recuperi: 0+4.