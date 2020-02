Snowboarder muore cadendo dalle rocce, due escursionisti finiscono all’ospedale

Torino – È un vero e proprio bollettino di guerra in questo fine settimana bianco sulle Alpi piemontesi. Uno snowboarder di 48 anni, M.A. di Domodossola (Vco) è morto durante una discesa fuori pista a Ciamporino, in valle Divedro, nell’Ossola. Il Soccorso alpino e i carabinieri sono stati allertati dagli amici che non hanno visto l’uomo tornare a valle. Il suo cadavere è stato stato trovato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese alla base di un salto di una roccia dal quale era precipitato. Il recupero del corpo ormai senza vita è stato effettuato dal Soccorso Alpino insieme agli uomini della Guardia di Finanza, mentre l’eliambulanza del 118 ha provveduto a trasportarlo all’obitorio del Comune. L’incidente di oggi è avvenuto nella stessa zona dove ieri i Vigili del Fuoco hanno salvato un altro snowboarder rimasto bloccato sulle rocce a strapiombo. Per fortuna era illeso. Stamane ennesimo intervento di soccorso per assistere un cinquantenne rimasto ferito durante un’escursione.

All’Alpe di Mera e ad Alagna Valsesia in provincia di Vercelli sono dovute intervenire le squadre del 118 per due incidenti sulla neve all’Alpe di Mera dove un uomo di 65 anni, a causa di una rovinosa caduta, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in elicottero all’ospedale di Novara, nel reparto di Neurochirurgia, mentre ad Alagna Valsesia un altro escursioni sta di 51 anni si è fratturato una gamba ed è stato portato all’ospedale di Biella.