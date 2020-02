Da Monferrato Green Farm

La fiera del verde e dell’agricoltura è quasi pronta

La pianificazione del programma di esposizioni ed eventi local-global è in completamento. Gli interessati a partecipare Monferrato Green Farm possono ancora presentare proposte.

Patrocinata dal Comune di Casale Monferrato, la manifestazione tematica organizzata dall’agenzia D&N Eventi che si svolgerà a Casale Monferrato da venerdì a domenica 3-5 aprile è inclusa nel ciclo di iniziative del 2020 / ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE. I referenti di enti, associazioni e imprese del Monferrato e della provincia di Alessandria sono invitati un incontro aperto a tutti gli interessati: gli organizzatori presenteranno la pianificazione del programma di esposizioni ed eventi e accoglieranno le proposte. Tutti avranno l’opportunità di partecipare alla fiera del verde e dell’agricoltura con ruolo protagonista: gli espositori attraverso ciò che presenteranno nei propri stand, gli sponsor tramite le attività e iniziative realizzate grazie ai loro contributi; i partner conduttori di corsi pratici, laboratori ludo-didattici e incontri a tema e relatori in convegni, conferenze e seminari sulla cura del “verde” e sulla sostenibilità. Dimostrando così l’efficacia delle buone prassi realizzate e in attuazione, ciascuno avrà la possibilità di mettere in evidenza il proprio operato a tutela del patrimonio ambientale territoriale e del “mondo vegetale”. Allo scopo, sono tutti invitati al “tavolo di concertazione” di mercoledì 19 febbraio alle quindici presso la Sala Guala del Comune di Casale Monferrato.