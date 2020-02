Domenica 16 febbraio ad Alessandria è stato straordinariamente aperto il gattile in occasione della Festa del Gatto

Alessandria – Domenica 16 febbraio, ad Alessandria, è stata celebrata la Festa del Gatto con una apertura straordinaria del gattile sanitario, dalle 10 alle 17, con molti eventi nel corso della giornata. E’ stata una occasione per visitare la struttura, conoscere i gatti ospitati e scoprire le molte iniziative che i volontari mettono in campo, nel corso dell’anno, per garantire il benessere degli animali

Alle ore 11 e alle ore 15 si è svolta la presentazione del libro“ Gatti che passione – 52 autori per un’antologia” a cura di Barbara Matteucci.

“E’ stata una giornata intensa, molto partecipata che testimonia la grande attenzione e la vicinanza degli alessandrini a questa struttura – ha commentato l’assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini -. Voglio ringraziare di cuore i volontari per il loro operato quotidiano perché solo grazie al loro impegno, alla loro cura e dedizione, possiamo garantire il benessere dei nostri ospiti a quattro zampe, ancora in attesa di trovare una famiglia che li accolga. Queste strutture comunali, grazie anche al sostegno del nostro ufficio Welfare Animale, sono molto conosciute e radicate in città, come dimostra la grande partecipazione di pubblico nella giornata di ieri ed il sostegno costante all’attività dei nostri volontari da parte di tanti cittadini che, come noi, amano i nostri amici pelosi’.