“Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, Reggio Emilia si prepara a cantare per le donne: venduti 40.000 biglietti in tre giorni

di Sonia Oliva – In soli 3 giorni sono stati venduti otre 40.000 biglietti per “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”. L’appuntamento è per il 19 settembre 2020 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Sette grandi artiste saranno insieme per il più grande evento contro la violenza sulle donne, per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Sul palco, ognuna con la propria band, si alterneranno Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Ma non saranno sole. Ognuna di loro inviterà un collega, un uomo, perché il messaggio che partirà dal palco dovrà essere univoco: uomini e donne. Tutti insieme contro le violenze. Alle 7 protagoniste, si uniranno anche le centomila voci di questo imperdibile spettacolo. I proventi del concerto saranno dati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità. Dovranno essere strutture in grado di dimostrare un processo di crescita sia dell’individuo che del gruppo e dovranno altresì assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività realizzate, fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime. Friends & Partners, organizzatori e produttori dell’evento, assicurano che gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito del concerto a Reggio Emilia, saranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza. I biglietti sono disponibili su TicketOne e dal 28 febbraio lo saranno anche nei punti vendita e nelle prevendite abituali.