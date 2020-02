Chiuderà il 17 aprile la filiale di Portacomaro Stazione della Cassa di Risparmio di Asti

Portacomaro – La filiale della Cassa di Risparmio di Asti di Portacomaro Stazione cesserà la propria attività il 17 aprile 2020.

La notizia è stata resa ufficiale in una nota arrivati ai correntisti con le ultime speranze che si sono spente dopo l’incontro avvenuto, pochi giorni fa, tra i politici locali e il presidente Aldo Pia.

La motivazione, come spiegato nella nota, risiede “nell’ambito di una ridistribuzione più funzionale della rete di sportelli e al fine di offrire una più ampia gamma di servizi, ci sarà un accorpamento per i correntisti, salvo diverse indicazioni, alla banca CRAT del Comune di Portacomaro“.

“A decorrere dal 20 aprile 2020 – spiega la banca – sarà possibile operare presso i locali della Filiale di Portacomaro Paese in piazza Marconi, 12, con i consueti orari, con la possibilità comunque di operare presso le altre filiali di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A”.

Una voce, quella della chiusura della filiale di Portacomaro Stazione, che si rincorreva già da qualche tempo e che, qualche giorno fa, appunto, ha avuto la conferma.

Una perdita grave dato che la filiale è sulla Strada Provinciale 457 Asti-Moncalvo, un’arteria veicolare molto trafficata e punto di riferimento per i molti residenti ed esercizi commerciali della zona e che poteva quindi contribuire ad aumentare in modo significativo il numero dei fruitori dei servizi bancari della CRAT.

Per evitare la chiusura si è mossa anche la politica locale: “appresa la notizia nei mesi scorsi ci siamo subito mobilitati per chiedere un incontro con il Presidente Aldo Pia, che ringraziamo, utile a capire i motivi di questa scelta e cercare, ove possibile, di fare insieme un ragionamento per mantenere questo servizio così importante per i residenti e non solo” ha spiegato il vicesindaco di Portacomaro Marcello Coppo.

A questo punto l’auspicio, da parte dei rappresentanti politici, è che si preservi almeno il servizio Bancomat.

Già alcuni anni fa era andata persa l’agenzia di San Paolo Imi che chiudendo aveva dismesso pure il servizio Bancomat.