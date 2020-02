Chiusa per novanta giorni Cooperativa di Pontecurone frequentata da pregiudicati e dove era avvenuta una sparatoria

Pontecurone – Dopo il bar Degio di via Guasco ad Alessandria, un altro locale della provincia alessandrina è stato chiuso per novanta giorni.

Si tratta dell’Associazione Culturale “La Mela” di Pontecurone, in via Torino 3, che i Carabinieri di Tortona hanno chiuso in seguito al gravissimo episodio accaduto all’interno del locale il 9 febbraio, dove una lite, iniziata dentro il circolo, era culminata all’esterno con il ferimento di uno dei clienti, risultato peraltro non essere socio dell’Associazione culturale, a colpi di arma da fuoco.

Nel corso degli accertamenti è stato riscontrato che l’autore della sparatoria, D.N., con svariati pregiudizi di polizia, ricopriva la carica di segretario dell’ Associazione ed era privo di qualsiasi autorizzazione alla detenzione e al porto di armi da fuoco.

Esaminato, inoltre , il registro dei soci risultava che su un totale di 32 soci, 9 di essi riportavano svariati precedenti di polizia.

I controlli eseguiti dai militari all’interno del locale la notte in cui si è verificato il fatto criminoso avevano evidenziato la presenza di 21 clienti di cui nove con precedenti penali, tra i quali violazioni in materia di stupefacenti, produzione, detenzione e spaccio, gravi reati contro la persona, il patrimonio nonché violazioni al Testo Unico dell’Immigrazione, ingresso e soggiorno illegale, e violazioni agli obblighi di sorveglianza speciale.

Si è resa, dunque, da parte delle Forze dell’Ordine, necessaria la chiusura del locale per porre fine a situazioni di pericolo e per l’incolumità delle persone residenti in quella zona.