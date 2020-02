Di giorno barista, di notte spacciatore: in manette ventinovenne di Bra

Bra – Di giorno serviva le colazioni e gli aperitivi, insomma era un normalissimo barista. Di notte, invece, vendeva cocaina. Una doppia vita che ha messo nei guai un ventinovenne di Bra, E. C., dipendente di un noto locale della città, arrestato dagli agenti della Polstrada di Bra e della squadra Mobile di Cuneo.

A mettere in moto gli investigatori erano stati “strani movimenti” segnalati nelle vicinanze del bar dove il giovane braidese lavorava da tempo.

Di qui i controlli, anche con appostamenti della polizia, che hanno dato esito positivo la notte scorsa.

Il locale era già chiuso da più di due ore, ma E. C. è apparso fuori dal bar per consegnare quattro dosi di cocaina a un giovane cliente.

Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato.

Da successivi controlli nell’armadietto del braidese, sono stati sequestrati altri due grammi di cocaina, 1.200 euro in contanti, un bilancino di precisione e involucri di nylon utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente della droga è stato segnalato alla Procura di Cuneo in qualità di consumatore.

Le indagini sono state condotte dalla Procura della Repubblica di Asti.

E.C. è stato messo ai domiciliari.