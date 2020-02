Evaso un milione di euro dalla Cooperativa San Guglielmo tra i principali fornitori del Gruppo Gavio

Tortona (Maria Ferrari) – Non ha versato Iva per un milione di euro e, contemporaneamente, ha compensato l’evasione milionaria usando quei soldi per pagare i contributi dei dipendenti. A scoprire nei giorni scorsi la colossale evasione fiscale è stata la Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Alessandria al culmine di una complessa attività di polizia tributaria nei confronti della cooperativa Sanguglielmo, diventata poi Secureway, uno dei principali fornitori del Gruppo Gavio che ha sede proprio nel centro logistico

di Rivalta Scrivia in regione San Guglielmo. L’azienda opera nel settore della manutenzione e cantieristica stradale per conto di Sias S.p.A. (Società Iniziative Autostradali e Servizi) controllata da Astm S.p.A., che opera nel settore delle concessioni autostradali, della progettazione e della realizzazione di grandi opere infrastrutturali, nonché nella gestione di autostrade a pedaggio sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Argo Finanziaria Spa del Gruppo Gavio. Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno scoperto omessi versamenti di IVA per oltre 1 milione di euro e, al contempo, illecite compensazioni di contributi previdenziali con crediti inesistenti o non spettanti. Alla fine la cooperativa finita sotto inchiesta non ha versato i contributi dei dipendenti per circa 900.000 euro, e non ha pagato ritenute d’acconto per oltre mezzo milione di euro.

In sostanza gli abili amministratori della cooperativa, fondata dall’imprenditore alessandrino Alessandro Petruccelli, avevano studiato un meccanismo che consentiva di compensare i propri debiti tributari con crediti di altre società, che però esistono solo sulla carta, a danno esclusivo dello Stato. La particolarità di questa vera e propria forma di evasione è la sua parvenza di legalità, per cui non è possibile constatare illecito utilizzo di crediti se non con un’approfondita indagine amministrativa tramite un’attenta analisi dei modelli F24 e delle dichiarazioni presentate. Gli agenti della Guardia di Finanza sono riusciti ad appurare come le indebite compensazioni poste in essere dalla cooperativa siano state preordinate, non solo al mancato versamento di imposte e di oneri previdenziali e contributivi a danno dei dipendenti, ma anche all’indebito rilascio del D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, cioè la dichiarazione che l’azienda era in regola col versamento dei contributi per continuare ad accedere ad appalti di commesse private, provocando, in tal modo, un’alterazione nella concorrenza tra gli operatori interessati e determinando un grave pregiudizio di quelli rispettosi delle regole.

Le indagini hanno preso il via dopo le dichiarazioni choc di un ex dipendente della cooperativa Sanguglielmo in un’intervista pubblicata da www.Genova24.it lo scorso 14 gennaio, nella quale l’operaio rilascia la sua testimonianza: “Noi ci occupavamo del servizio di sorveglianza nei cantieri, anche quelli per il ripristino dopo gli incidenti – esordisce Giuseppe Grillo, 61 anni, assunto nel 2004 e rimasto in servizio per quindici anni – controllavamo la segnaletica, facevamo l’ancoraggio dei defleco, i delineatori bianco-rossi di plastica, mettevamo i coni, rialzavamo i cartelli caduti. Lavoravamo sulla carreggiata esattamente come gli operai e davamo una mano se avevano bisogno di qualcosa, come spostare o incollare segnali. Facevamo turni di 12 ore e il tempo del viaggio non era retribuito. La sicurezza? – continua Grillo nell’intervista – Praticamente non esiste. Zero totale. Come ti puoi difendere con un cono? Basta soffiare e salta via. Le macchine passano a 100 chilometri all’ora, basta che uno sbandi e ti prende in pieno. Com’è successo a un nostro collega, purtroppo”. Il riferimento è a Renato Nicolini, falciato da un tir sulla A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina sul 2016 mentre lavorava in un cantiere. “A me personalmente – continua l’operaio – non è mai successo, ma solo perché sono stato fortunato. E spesso, in caso di incidenti, avevamo torto noi perché nell’area che precede il cantiere alcune manovre non sono consentite. Sul posto di lavoro andavamo con la nostra macchina. Ci davano un rimborso di 0,11 euro al chilometro. Non era sufficiente a coprire le spese, la quota stimata da Aci corrispondeva a circa 0,30 euro. Poi facevamo il giro dei cantieri, sempre con la nostra auto e al casello dovevamo pagare il pedaggio. Quando c’era usavamo la Viacard fornita dalla ditta, quando non c’era pagavamo noi e il mese dopo ci accreditavano in busta paga quello che avevamo speso”.

LE VIDEO-INTERVISTE SONO STATE TRATTE DA www.genova24.it