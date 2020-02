Il segnale Rai presto visibile anche nelle zone rurali montane del Piemonte?

Torino – Superare il divario digitale. È l’obiettivo che si è posta la Rai che, nelle prossime settimane, illustrerà un progetto per estendere la ricezione del segnale anche nelle aree rurali montane.

Secondo l’Uncem, Unione delle Comunità Montane, in Piemonte ci sono, infatti, circa 600.000 persone che hanno difficoltà nella visione dei programmi tv e i tecnici dell’azienda hanno messo a punto un prototipo di ricezione che dovrebbe permettere di superare questa criticità.

A spiegare il progetto è stato, nei giorni scorsi, Umberto de Julio, classe 1945, ex amministratore delegato di Tim e Italtel e da quasi due anni presidente dell’associazione per la convergenza dei servizi di comunicazione, Anfov, con sede a Torino in corso Bolzano 4.

Il presidente Anfov prende spunto da questa possibile soluzione di un problema decennale per sottolineare il ruolo di “cerniera tra comuni, imprese associate, le università e i centri di ricerca che l’associazione può giocare”. Il cuore di questa attività è rimasto a Torino dove il segretario generale, Antonello Angeleri, e una decina di collaboratori prepara i dossier.

Una città, Torino, dove “c’era la sede storica della Sip fino all’inizio del 2000 quando ci fu il trasferimento a Milano. Anfov è nata qui dove, lo ricordo, è stato sperimentato il videotel che poi ha aperto la strada al mondo dei servizi on line. Abbiamo messo insieme le aziende che operano nel campo dell’innovazione dei mezzi per la comunicazione e adesso vogliamo provare a rendere espliciti i benefici della trasformazione digitale per i territori” ha sottolineato De Julio.

Rientra in questa strategia “la volontà di organizzare una riflessione sulle opportunità offerta dalla tecnologica 5G nel campo sulle Smart Road e sull’Automotive da organizzare a Torino. Inoltre, stiamo pensando ad un grande evento dove autostrade tech illustrerà le possibilità legate al futuro della mobilità autostradale a cui sarà anche invitato l’inventore del Telepass”.

Dunque Torino che ruolo avrà?

“La città ha grandi potenzialità per la ricerca e l’università e in città ci sono esempi virtuosi che possono alimentare la collaborazione e il trasferimento tecnologico per le imprese. C’è un solido tessuto ma è chiaro che servono investimenti pubblici” ha concluso il presidente dell’Anfov.