650 contagiati in Italia, altre tre vittime positive al test del coronavirus. Aggiornamenti fino alle 20:14

* 528 casi di contagio e 14 morti per coronavirus in Italia

* Aumentano i casi di truffe legate alle vendita di mascherine e gel

* Terzo caso di positività in Campania

* Primi contagi in Estonia e in Danimarca

* In Cina 29 morti nella giornata mercoledì, il minimo da un mese

* Gli Usa confermano 15 casi di contagio

* Due morti in Francia per coronavirus

* Presidente Lombardia Fontana in auto-isolamento

Agi – Sono 650 le persone positive al Coronavirus in Italia. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, facendo il punto sull’emergenza. “Iniziamo da una buona notizia che arriva dalla Lombardia: ci sono 3 guariti, con un totale in regione di 40 persone. In totale, con i 2 della Sicilia e i 3 del Lazio, in Italia i guariti sono 45”, ha detto inoltre Borrelli. “Il numero dei deceduti: dalla Lombardia tre decessi di persone ultra ottantenni, due di 88 e una di 82. Persone con quadro clinico delicato e importante”, ha poi aggiunto.

I casi, negli ultimi giorni, si sono moltiplicati, così come le operazioni volte a sequestrare e identificare gli autori di queste azioni disoneste.

Cinque mascherine “per protezione da coronavirus” sono state vendute a oltre 5 mila euro su Ebay insieme a kit igenizzanti, guanti, occhiali e perfino un integratore che “combatte” il virus rafforzando le difese immunitarie. La Guardia di Finanza di Torino ha indagato venti persone ed eseguito sei perquisizioni in tutta Italia.

Nel pomeriggio di mercoledì, a Roma, i Carabinieri del Comando di piazza Venezia hanno sanzionato un venditore irregolare, cittadino del Bangladesh di 49 anni, che stava proponendo in vendita ai passanti di via IV Novembre non rose, ne’ ombrelli, ma mascherine sanitarie monouso.

Sono salite a 745 le mascherine sequestrate e a 4 gli ordini di allontanamento emessi dai Nuclei Tutela Trasporto Pubblico e Antiabusivismo della Polizia locale di Milano che sono intervenuti per contrastare la vendita abusiva di presidi sanitari non conformi.

* 20:14

Conte: “Non si può paralizzare l’Italia”

“Il Paese non si può paralizzare”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando del coronavirus e ribadendo che le misure prese sono state suggerite dai massimi esperti scientifici. “No ad allarmismi, non dobbiamo aver paura”, spiega il premier.

“Il governo fin dall’inizio ha affrontato con serietà l’emergenza sanitaria, in piena trasparenza e mettendo in atto le misure suggerite dai massimi esperti nel settore scientifico”, ha aggiunto Conte. “Non dimentichiamo che abbiamo condiviso queste misure con le regioni. C’è chi dice più rigore, chi meno rigore ma noi abbiamo il dovere di lavorare uniti. Ho sentito parlare di governissimi ma la prospettiva è tenere unito il governo per tenere unita la Nazione”, ha detto il premier.

* 19:20

Un’intera famiglia di Novara è positiva al test

C’è un primo caso di contagio da Coronavirus all’Ospedale Maggiore di Novara. Lo comunica la regione Piemonte. Si tratta di una intera famiglia di Borgo Ticino, paese della provincia di Novara: padre, madre entrambi di 44 anni e un figlio di 6 anni. Da ieri sera sono ricoverati in isolamento nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Novara, ma sono in buone condizioni.

Il test eseguito su di loro ha dato esito positivo, ma la parola definitiva verrà dall’Istituto Spallanzani di Roma nella giornata di domani o al più tardi sabato. Il papà lavora in una ditta della Lombardia, in un centro appena al di là del Ticino: nella stessa azienda lavorava una persona che è risultata affetta da Coronavirus.

È probabile quindi che sia questa la causa del contagio. Ieri sera i tre hanno deciso di chiamare il 118 dopo che da qualche giorno manifestavano sintomi influenzali, raffreddore e tosse. I sanitari hanno deciso di trasportarli all’ospedale di Novara dove sono stati ricoverati in isolamento. L’Asl di Novara, con la sua struttura specifica, è al lavoro per risalire agli spostamenti dalla famiglia negli ultimi giorni per verificare se altre persone del paese non siano rimaste contagiate.

* 18:50

* 17:39

Il Tar ha sospeso l’ordinanza della Regione Marche

Il Tar delle Marche, con decreto urgente del suo presidente, ha sospeso in via cautelare l’ordinanza con la quale la Regione aveva disposto la chiusura di scuole, musei, e inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura sino alle ore 24 del 4 marzo prossimo al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. Nel decreto presidenziale si dà rilievo alla circostanza che non sussistevano, al momento di emissione dell’ordinanza regionale, casi accertati di contagio nelle Marche, ma solo rischi relativi alla prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui erano stati rilevati casi confermati di contagio da COVID-19.

* 16:14

Borse europee a picco: Milano -3%

Le Borse europee colano a picco, perdono tutte oltre il 3%. Per l’Europa si prospetta la peggiore settimana dal 2011. La grande paura adesso è la pandemia. Il coronavirus non è più un’emergenza prioritariamente cinese: per la prima volta i dati di contagio fuori dalla Cina hanno superato quelli all’interno. Particolarmente rilevante il primo caso americano, un californiano il cui contagio è di origine sconosciuta. Londra arretra del 3,17%, Francoforte perde il 3,58%, dopo che ieri il governo tedesco ha annunciato “l’inizio di un’epidemia da coronavirus”. Anche Parigi arretra del 3,75%, mentre Milano, l’ultima a scendere sotto la soglia del 3%, arretra del 3,01%.

* 12:58

Salgono a 97 i casi in Emilia Romagna

Sono 97, in Emilia-Romagna, i casi di positività al coronavirus: 63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, tutti riconducibili al focolaio lombardo, e 6 a Rimini. Lo annuncia l’ente regionale. “Nessuno dei nuovi pazienti è in terapia intensiva – si aggiunge – dove invece vi rimangono i tre di ieri. La maggior parte si trova in condizioni non gravi, molti sono addirittura asintomatici o presentano sintomi modesti.

* 12:40

Ultimo bilancio: 528 casi di contagio e 14 morti per coronavirus in Italia

L’ultimo bilancio ufficiale esposto da Angelo Borrelli in conferenza stampa: 528 casi positivi di contagio e 14 morti in Italia. Sono 37, invece, i guariti in Lombardia.

Il capo della Protezione Civile ha poi aggiunto: “Il dato positivo sono i due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani che sono guariti dalla malattia. C’è una attività di monitoraggio continuo e costante da parte delle istituzioni e delle autorità sanitarie e non ci sono problemi nelle zone rosse. Siamo e continuiamo ad essere un Paese sicuro”.

* 11:31

Musumeci: “C’è un nuovo caso a Catania”

“A Catania c’e’ un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di una donna alla quale e’ stato fatto il primo e secondo tampone e finora gli esami sono risultati positivi. Attendiamo l’esito dello Spallanzani”. A dirlo e’ stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans. “Si tratta di una donna che era andata a trovare la figlia a Milano”.

* 11:18

“Collegamenti tra i due focolai italiani”, dice Riccardi

“L’Italia non è un focolaio. In Italia abbiamo un focolaio e mezzo: quello in bassa Lombardia e quello più piccolo in Veneto che siamo riusciti a ricollegare a quello lombardo”. Così Walter Ricciardi, membro italiano del Consiglio esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute.

* 10:55

Clinicamente guarito il 49enne ricoverato a Pistoia

È “clinicamente guarito” l’informatico 49enne di Pescia ricoverato all’ospedale di Pistoia per coronavirus. Lo fanno sapere fonti della Regione. L’uomo, uno dei primi “positivi” toscani, e il cui caso era stato ufficialmente validato ieri sera dall’Istituto superiore di sanità, era ricoverato da lunedì nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Pistoia.

Il 49enne era rientrato in Toscana giovedì sera da Codogno, dove si era trattenuto per tre giorni per motivi di lavoro. Su indicazione del medico di famiglia si era messo in isolamento volontario, ma il peggioramento delle sue condizioni, lunedì scorso, hanno reso necessario il ricovero.

* 10:07

Sale a 98 il numero dei contagiati in Veneto

Salgono a 98 i casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Lo comunica nell’ultimo bollettino la Regione Veneto. Il numero dei positivi ha registrato un aumento di 11 unità rispetto alla rilevazione di mercoledì sera.

* 09:54

Positivo corista della Scala di Milano

Un corista della Scala di Milano è risultato positivo al test del coronavirus. Secondo quanto si apprende sta bene: già da due settimane era in malattia a casa, con moglie e due bambini ma non ha avuto sintomi preoccupanti. A tutto lo staff del teatro, in questi giorni di chiusura, è stato raccomandato di rivolgersi al medico in caso di sintomi, ma al momento non ci sarebbero ulteriori contagi.

* 09:40

Sul Tgv Milano-Parigi maggiori precauzioni per passeggeri e personale

Sncf Voyages Italia ha attivato misure precauzionali a tutela del personale di bordo e dei passeggeri a bordo dei treni Tgv Milano-Parigi. Il servizio Tgv, afferma una nota, si svolge regolarmente con l’effettuazione di tutte le 3 corse andata/ritorno tra Milano e Parigi previste da orario. Per il personale in servizio a bordo treno sono stati distribuiti kit con dispositivi di protezione contenenti mascherine con filtro, guanti monouso, sacchetti e disinfettante.

L’azienda, tramite i propri canali di comunicazione interni, ha invitato i dipendenti a rispettare le regole di prevenzione diffuse dal Ministero della Salute italiano. Per iniziativa autonoma, Sncf Voyages Italia per i passeggeri che hanno già acquistato un titolo di viaggio fino al 29 marzo ha previsto la possibilità di rimborso integrale del biglietto – indipendentemente dalla tariffa acquistata – o di cambio di data senza costi aggiuntivi.

* 09:38

Annullato il salone di Alta Orologeria di Ginevra

Nel quadro dell’epidemia da coronavirus, è stato annullato il salone dell’Alta Orologeria di Ginevra, che si doveva tenere dal 25 al 29 aprile. Ne ha dato notizia la Fondazione omonima segnalando che “la decisione è la più responsabile nel contesto attuale di rischi sanitari”.

* 08:49

Gualtieri: “Primo decreto legge per comuni della zona rossa in settimana”

“Noi stiamo lavorando a queste misure da diversi giorni, contiamo di avere primo decreto già questa settimana, e il secondo la settimana prossima”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Radio24. “Stiamo lavorando per dare il necessario sostegno alle imprese, ai lavoratori, ai professionisti della zona rossa ma anche per varare misure per tutti i settori direttamente colpiti al di fuori dei territori”.

* 07:57

La Regione Campania conferma terzo caso di positività

C’è un terzo caso di positività al coronavirus in Campania. A confermarlo è la Regione. Si tratta di un 50enne di Napoli, anche per lui si attende il responso dello Spallanzani. L’uomo è in isolamento domiciliare e finora è in buone condizioni di salute. L’uomo, come le due donne trovate positive nel Salernitano e a Caserta, è rientrato dalla Lombardia.

Sono circa 50 i tamponi campani al giorno che arrivano ogni giorno dai nosocomi della Campania all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive e centro regionale di riferimento per l’emergenza Covid-19.

* 07:54

Primi casi in Estonia e in Danimarca

Il coronavirus è arrivato in Estonia, dove è stato registrato il primo caso di contagio, e in Danimarca. La persona contagiata in Estonia sarebbe iraniana ed era tornata ieri sera dall’Iran, uno dei Paesi al momento maggiormente colpito dal contagio dopo la Cina. Il danese era rientrato lunedì da una vacanza sulle nevi del Nord Italia.

* 07:23

La Cina controllerà l’epidemia “entro aprile”

Lo pneumologo Zhong Nanshan, a capo del team di medici della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, prevede che la Cina terrà sotto controllo l’epidemia di coronavirus entro la fine di aprile. “La Cina ritiene di tenere sotto controllo l’epidemia entro la fine di aprile”, ha dichiarato lo penumologo, durante una conferenza stampa a Guangzhou, nel sud-est del Paese. “Nonostante ci sia stata una grande epidemia a Wuhan, non si è estesa massicciamente ad altre città”.

* 07:15

C’è un caso di contagio in California di “origine sconosciuta”

Una persona in California è stata contagiata dal coronavirus senza aver viaggiato in Paesi a rischio e senza essere venuta a contatto con altri individui che avevano contratto la malattia. Lo hanno reso noto i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) in un comunicato. “A questo punto, l’esposizione del paziente è sconosciuta. Il caso è stato individuato dal sistema sanitario pubblico statunitense e da astuti medici”, si legge nella nota diffusa poco dopo la conferenza stampa del presidente Donald Trump sul coronavirus. Potrebbe trattarsi del primo caso di contagio non direttamente collegato a viaggi all’estero.

* 07:13

Primo caso di contagio in Romania

Primo caso di coronavirus in Romania. Lo riporta l’Afp. Si tratta di un uomo che aveva ricevuto una visita da un italiano la scorsa settimana. Altre 7 persone che risiedono allo stesso indirizzo sono risultate negative al test ma per precauzione saranno messe in quarantena.

* 07:12

Altri 29 decessi in Cina, minimo da un mese

Sono stati 29 i decessi per il coronavirus in Cina nella giornata di mercoledì 26 febbraio. Si tratta del livello più basso da quasi un mese. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino nell’aggiornamento quotidiano.

* 07:11

Altri 334 casi in Corea del Sud, totale 1.595

Nella Corea del Sud sono stati registrati altri 334 casi di coronavirus, portando il totale a 1.595. Lo hanno reso noto le autorità di Seul.