Mercoledì 4 marzo riprendono le lezioni a scuola in Piemonte

Torino – L’avallo del governo è arrivato oggi pomeriggio verso le cinque: le scuole in Piemonte potranno riaprire i battenti mercoledì 4 marzo. La decisione è arrivata dopo oltre tre ore di vertice in videoconferenza tra i governatori delle Regioni, il premier Conte e il ministro della Salute Speranza. Domani, domenica 1° marzo, si potrà tornare a Messa, mentre decade anche l’ordinanza di chiusura per discoteche, teatri, cinema, impianti sportivi e manifestazioni. I musei potranno riaprire ma scaglionando gli ingressi ed evitando assembramenti. A comunicarlo agli organi di stampa è stato lo stesso governatore Alberto Cirio: “Gli istituti di ogni ordine e grado riaprono da lunedì 2 marzo per il personale e mercoledì 4 marzo per gli studenti: con due giorni di tempo per igienizzazione delle aule”. Le Università invece saranno chiuse fino a sabato 7 marzo, compreso il Politecnico di Mondovì e l’Università di Pollenzo.