Coronavirus, sulla riapertura delle scuole in Piemonte si deciderà martedì

Torino – Lo stop alle lezioni scolastiche potrebbe protrarsi oltre martedì 3 marzo. Su questo punto il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, pare essere categorico: “Rimanderemo a scuola i nostri bambini e i nostri ragazzi solo quando non ci sarà più alcun rischio neanche potenziale di contrarre il virus”.

Il documento che ha firmato ieri sera non indica infatti la giornata di mercoledì 4 marzo come data della riapertura, ma “demanda a successivo provvedimento le disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative”. Si vedrà strada facendo, in pratica.

“Ci siamo presi due giorni di cuscinetto anche per monitorare l’evolversi della situazione da noi come nella vicina Lombardia. La decisione in ogni modo sarà comunicata martedì mattina per consentire alle famiglie di organizzarsi” ha affermato Cirio.

Parola d’ordine cautela, quindi, anche per l’improvviso aggravamento della situazione: “abbiamo due persone in terapia intensiva, il virus può provocare improvvise crisi respiratorie in pazienti che fino a pochi istanti prima non destavano preoccupazione”.

E poi c’è la questione della confinanza con la Lombardia.

“Secondo quanto prescritto dal governo noi avremmo dovuto riaprire le scuole oggi, ma trattare il Piemonte come la Sardegna è illogico perché noi abbiamo uno scambio significativo di docenti e studenti con la Lombardia: trovo assurdo blindare loro e riaprire da noi” ha rimarcato ancora Cirio che ha deciso di “emanare un’ordinanza regionale, nel rispetto di quanto prevede la Costituzione perché la Sanità è una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni”.

Da mercoledì, insomma, si vedrà ma è probabile che se il quadro sanitario non dovesse migliorare le scuole si uniformeranno alle università, che hanno sospeso le lezioni fino al 7 marzo.

Intanto il Piemonte cerca comunque di ripartite e lo fa attraverso la riapertura di musei, cinema e teatri che da oggi riprendono le loro attività cercando di lasciarsi alle spalle una settimana travagliata, tentando di dimenticare l’incubo coronavirus.