Coronavirus, Università chiusa e ad Alessandria per un giovane studente univerisitario la laurea slitta a data da destinarsi

Alessandria – L’allerta Coronavirus che ha fatto chiudere tutte le scuole di Alessandria, e della regione Piemonte in generale, ha pesato, in particolar modo, su uno studente che avrebbe dovuto laurearsi proprio in questi giorni.

La data scelta era il 27 febbraio e lui era già pronto per il “rituale”: corona d’alloro, bottiglia di spumante, la frase “ora sei dottore” e il rinfresco al bar con amici e parenti.

Ma Gianluca De Gregorio la sua tesi economica sul settore moda, con accenni anche alla Borsalino, l’ha dovuta rimandare e a quando non si sa.

Da parte sua il rettore Gian Carlo Avanzi aveva spiegato che la decisione di sospendere le attività didattiche delle università piemontesi era stata presa domenica 23 febbraio dalla unità di crisi attiva nella sede della Regione Piemonte.

“L’ateneo si sta organizzando per riprogrammare le lezioni, gli esami, le sedute di tesi di laurea e per ridefinire le scadenze amministrative come la presentazione di documenti. In caso di prolungamento della sospensione, si sta verificando la possibilità di effettuare le lezioni con la didattica a distanza” ha spiegato Avanzi.

Una tipologia, quella della didattica a distanza, che è già attiva all’interno dell’Università alessandrina: Marco Novarese, docente all’Upo di Economia cognitiva, già lo sta facendo mentre al Disit, il dipartimenti di Scienze, stanno pensando di far slittare gli esami di una settimana.

Intanto il laurendo De Gregorio rimane un laureando, appunto.

Sulla discussione della tesi non sa ancora nulla.

“Siamo in attesa sia io sia il mio relatore e il correlatore Ferruccio Ponzano. Insieme agli altri laureandi. Probabilmente ci diranno qualcosa la prossima settimana. Dovranno convocare un’altra sessione”.