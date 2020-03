È positivo al test del Coronavirus il tortonese ricoverato sabato

Tortona – Il test è arrivato nel primo pomeriggio da Torino: Gianfranco Bolella, il pensionato di 68 anni residente in Via Fratelli Rosselli ricoverato sabato all’ospedale di Tortona è affetto da coronavirus e le sue condizioni sono definite preoccupanti. Ci sono voluti due giorni per sapere l’esito degli esami che, dopo un’attesa sospetta e inconcepibile, hanno confermato il nostro timore. Restano pertanto le misure di sicurezza dell’ospedale tortonese, con la chiusura del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione, mentre i ricoveri sono dirottati a Novi e a Novara. Alcuni medici e paramedici dell’ospedale di Tortona sarebbero stati contagiati, per cui l’ospedale potrebbe essere temporaneamente chiuso. Restano in quarantena le cinque persone che vivono con Bolella – i familiari – che non possono uscire di casa, a conferma dei provvedimenti presi in via precauzionale dall’Asl nella tarda mattina di ieri, domenica 1 marzo. Sarebbe stato il rapido peggioramento delle condizioni generali del ricoverato a far sì che si procedesse quanto prima al prelievo del tampone inviato immediatamente a Torino per le analisi. Sale così a 52 il numero dei contagiati in Piemonte, mentre quello di Tortona è il primo caso in provincia di Alessandria.