Oltre duemila contagi da coronavirus in Italia: aggiornamento fino alle 19:14

Agi – L’ultimo bilancio comunicato dalla Protezione Civile riferisce di 149 persone guarite e 52 morti risultati infetti, 18 dei quali nella giornata odierna. Positivo il poliziotto ricoverato allo Spallanzani. Primi casi in Sardegna e nelle Marche

* Sono 2.036 i casi di coronavirus in Italia, con 149 guariti e 52 decessi.?

* Sono decedute 18 persone positive al coronavirus nella giornata di oggi

* Il 53% dei casi positivi ha più di 65 anni

* Effettuati 23.300 tamponi

* Il 50% dei contagiati è asintomatico

* In Lombardia sono 1077 le persone attualmente positive, in Emilia Romagna 324, in Veneto 271

Sono 2036 i casi di contagio da coronavirus in Italia. È l’ultimo bilancio riferito dalla Protezione Civile in conferenza stampa. Dei 2036 casi, 1835 si riferiscono ai malati, 149 sono i guariti (66 in più di ieri) e 52 i deceduti, 18 in più rispetto a ieri di cui 15 in Lombardia e tre in Emilia Romagna.

In serata il governo ha firmato il decreto per il contenimento del virus. Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.?

* 19:14

25 casi positivi in Liguria, isolato un hotel

Sono 25 i casi di positività al Coronavirus in Liguria. Di questi, 14 sono ospedalizzati e 6 tamponi in attesa di risposta, tutti provenienti da contatti di casi già noti, più un marittimo di Vado la cui situazione è al momento monitorata dalla sanità marittima. Lo ha reso noto il governatore ligure, Giovanni Toti, nel consueto punto stampa in Regione. I nuovi casi provengono invece tutti dalla zona del Savonese, tra Alassio e Laigueglia.

Si aggiunge un caso positivo in un hotel di Finale Ligure, dove soggiornano 39 ospiti, turisti lombardi di zone contigue alle zona sotto attenzione, Cremona e Piacenza, e 12 dipendenti. La struttura è isolata. L’indirizzo della Regione è quella di riportarli a casa nella giornata di domani, sotto il coordinamento della Protezione civile.

* 19:04

Il governo chiederà al Parlamento via libera per un deficit al 2,4%

Il governo si appresta a chiedere il via libera del Parlamento per alzare il deficit al 2,4%, con un ritocco di 0,2 punti di Pil, per fronteggiare l’impatto dell’emergenza coronavirus. Lo riferiscono fonti governative spiegando che l’esecutivo, tenendo conto del mutato quadro economico, potrebbe poi aggiornare le stime di crescita e, quindi, rivedere gli obiettivi di indebitamento netto, nel Def di aprile.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato una manovra aggiuntiva per 3,6 miliardi (pari allo 0,2% del Pil), necessaria per finanziare il secondo pacchetto di misure che saranno varate in un nuovo decreto legge entro la settimana. Quindi nuova spesa in deficit che dovra’ essere autorizzata dalle Camere e che, secondo l’esecutivo, è compatibile con la flessibilità prevista dalle regole europee.

* 18:44

Il 50% dei contagiati è asintomatico

“Il numero dei tamponi effettuati per il Coronavirus è di oltre 23.300″. Lo ha detto Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, nel corso del punto stampa presso la sede del Dipartimento, in via Vitorchiano a Roma. Il totale dei contagiati (e attualmente positivi, ndr) per il coronavirus e quindi malati è di 1835 persone. Confortante che per il 50% si tratta di asintomatici, per il 40% di persone con sintomi e per il 10% di persone in terapia intensiva”, ha detto ancora Borrelli.

* 18:40

Gallera: il 53% dei casi positivi ha più di 65 anni

“Il 53% dei positivi sono nella fascia dai 65 anni in su, le persone in terapia intensiva che hanno più di 65 sono il 68%. Per questo ribadiamo a chi ha più di 65 anni di stare a casa il più possibile per 15 giorni. Rappresentano la fascia che può avere conseguenze più critiche per il coronavirus”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in video-collegamento con la conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull’emergenza coronavirus.

I casi di persone positive al coronavirus sono “384 a Lodi, 243 a Bergamo, 223 Cremona, 83 Pavia, 58 Milano (città metropolitana), 3 Sondrio, 4 Varese, 3 Lecco, 60 Brescia. E 178 in via di verifica”, ha aggiunto Gallera.

* 18:30

2036 casi in Italia, 149 guariti e 51 morti

Sono 2036 i casi di contagio da coronavirus in Italia. Lo ha riferito la Protezione Civile in conferenza stampa. Dei 2036 casi, 1835 si riferiscono ai malati, 149 sono i guariti (66 in più di ieri) e 52 i deceduti, 18 in più rispetto a ieri di cui 15 in Lombardia e tre in Emilia Romagna.

“Sono 18 le persone decedute oggi, di queste 15 sono morte in Lombardia e 3 in Emilia Romagna. Sono 52 le persone decedute in totale”, ha detto Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile. “con i 66 di questa sera il totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia di coronavirus è di 149 persone”.

“In Lombardia sono 1077 le persone attualmente positive al Coronavirus. In Emilia Romagna 324, mentre in Veneto sono 271”, ha detto ancora Borrelli.

* 18:06

Primo caso in Molise, una donna di 60 anni

Accertato il primo caso di Coronavirus nel Molise. Oggi è stato diagnosticato il contagio ad una donna di 60 anni, di Montenero di Bisaccia (Campobasso), che avrebbe contratto il virus in Campania. La donna, ieri, ha telefonato ai numeri di emergenza e, subito dopo, sono scattate le misure di prevenzione e il prelievo del tampone. La paziente è ricoverata al ‘Cardarelli’ del capoluogo. Le sue condizioni di salute sono discrete.

* 17:51

335 i positivi in Emilia Romagna, 160 in cura a casa

Sono 335, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus:212 a Piacenza, 61 a Parma, 8 a Reggio Emilia, 29 a Modena, 3 a Bologna, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna e 19 a Rimini. Da registrare 3 nuovi decessi, che portano a 11 il numero complessivo di quelli avvenuti in regione.

Si tratta di un paziente di 89 anni, di San Marino, deceduto all’ospedale di Rimini, dove era ricoverato, che presentava gravi patologie preesistenti; una signora di 95 anni deceduta all’ospedale di Piacenza, per la quale sono in corso accertamenti sul quadro clinico pregresso; e un bergamasco di 62 anni, deceduto all’ospedale di Parma, già ricoverato in medicina d’urgenza. Anche per quest’ultimo paziente sono in corso gli accertamenti su possibili patologie preesistenti.

* 15:40

Primo morto nelle Marche, aveva 88 anni

Un uomo di 88 anni è la prima vittima del coronavirus nelle Marche: l’anziano, con patologie pregresse, è deceduto questa mattina all’ospedale Santa Croce di Fano (Pesaro-Urbino). Il paziente era stato ricoverato il 24 febbraio scorso con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone.

* 10:20

Positivo il poliziotto ricoverato allo Spallanzani

I test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani confermano la positivita’ del poliziotto della questura di Roma ricoverato. Sono stati informati il prefetto e il questore. Lo comunica la Regione Lazio sul canale Facebook Salute Lazio. Sono stati ricostruiti tutti i contatti stretti del paziente e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con il focolaio della Regione Lombardia.

* 10:17

Rezza: per qualche tempo meglio essere un po’ asociali

“In questo periodo meglio essere un po’ asociali, è una misura temporanea, passerà. Cambiare dei comportamenti sociali per un periodo.. che sarà mai?” ha detto Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ad Agorà su Rai3, a proposito delle cautele da osservare contro il coronavirus, in particolare in zona ‘rossa’ e ‘gialla’, ma anche altrove in Italia per precauzione.

“Non c’è un ‘editto’ in tutta Italia – ha precisato – ma serve un po’ di accortezza, e speriamo bene. Non banalizziamo anche se non c’è da allarmarsi”.

* 10:05

Rezza: “Il ceppo italiano non è autoctono”

“Questo è un virus che nasce in Cina e che ha fatto il giro del mondo. È un virus che si sta trasmettendo in Italia da persona a persona, ma è sempre quello che proviene dalla Cina. Poi che possa avere delle piccole mutazioni, è normale”. Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ad Agorà su Rai3, a proposito di chi parla di un ceppo italiano autoctono del coronavirus.

* 09:27

Primo caso in Sardegna

In Sardegna si registra il primo caso di una persona contagiata dal coronavirus, in particolare a Cagliari. La Regione fa sapere che il paziente, ora ricoverato in ospedale, è risultato positivo: per la conferma è attesa la verifica dell’Istituto superiore di sanità cui è stato inviato il tampone.

L’Unità di crisi regionale ha già attivato i protocolli per individuare e mettere sotto sorveglianza sanitaria i familiari e tutte le persone che sono state a stretto contatto col paziente. “La situazione è sotto controllo”, assicura la Regione, “e le strutture sanitarie rimangono operativa per far fronte ad ogni evenienza. Ad oggi nessuna delle persone sottoposte a vigilanza è in una condizione tale da destare allarme”.

* 09:05

Milano prepara le strutture per i contagiati da coronavirus

“Stiamo immaginando di dedicare alcune strutture ospedaliere per la gestione esclusiva dei pazienti del coronavirus; pensiamo a 3-4 strutture in tutta la Regione”. Lo ha affermato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, oggi in collegamento con la trasmissione Agorà. “Oggi gli ospedali hanno reparti riservati – spiega – forse la cosa migliore è avere alcune strutture tutte dedicate alle malattie infettive. È un ragionamento che stiamo facendo”.

* 07:58

Il cardinale Zuppi: “La paura è cattiva consigliera”

“È chiaro che quando ci sono indicazioni categoriche è saggio rispettarle. Se le istituzioni civili impongono delle restrizioni, non sarà certo la Chiesa a opporsi. Dopodiché esiste un confronto con le autorità che è sempre importante e dialogico. La situazione è difficile per tutti, straordinaria. È giusto confrontarsi perché si deve imparare ad affrontare la straordinarietà anche tenendo conto di una certa ordinarietà…”. Così in un’intervista al Corriere della sera il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. “La paura, o peggio il panico, e’ anche cattiva consigliera”, avverte il prelato, che invoca il dialogo per “continuare a confrontarsi su ciò che è meglio, tanto più in una situazione difficile in cui per molti ci può essere angoscia, isolamento, fragilità”. E poi, aggiunge, “la necessità ha aiutato a trovare soluzioni creative” e cita “un parroco che ha ripreso la messa con la webcam e ha avuto 2.800 contatti, un numero di persone impensabile in una celebrazione normale. Scherzava: ‘Mi butto sul web!'”.