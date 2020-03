Trasferiti al Santo Spirito di Casale i pazienti del Day Hospital oncologico di Tortona

Tortona – All’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona, diventato il primo “Covid Hospital” del Piemonte, si sta provvedendo alla riorganizzazione dei reparti e alla loro disinfezione.

Ieri Mario Raviolo, coordinatore dell’Unità di crisi regionale, è tornato in città per verificare di persona l’andamento dei lavori: oltre al trasferimento dei pazienti ricoverati in ortopedia e chirurgia, sono stati momentaneamente inviati alle cure dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato anche i pazienti del Day Hospital oncologico, reparto, quest’ultimo, che doveva restare aperto al pubblico insieme al centro trasfusionale, alla dialisi, al laboratorio per la preparazione dei farmaci, farmacia, magazzino e cucina: tutte aree accessibili da ingressi indipendenti.

Da qui la preoccupazione diffusasi tra l’opinione pubblica e il personale che opera all’interno del reparto del Day Hospital oncologico, quando lo si è visto svuotare.

Ieri il primo cittadino tortonese, Federico Chiodi, in Prefettura ad Alessandria per fare il punto della situazione, un incontro durante il quale era emersa la possibilità di poter sostituire chi sta presidiando l’ospedale con militari veri e propri, era tornato a Tortona per verificare i lavori di trasferimento dei pazienti del reparto oncologico. Si sottoporranno, dunque, a disinfezione i locali e dopo i degenti dovrebbero tornare, si spera entro breve, nell’ospedale tortonese.

Intanto sono arrivati dall’ospedale di Acqui Terme letti non utilizzati e messi a disposizione della struttura tortonese, in virtù del fatto che il Santi Antonio e Margherita deve essere pronto nel caso in cui aumentino i casi di persone che necessitino di ricovero e di terapia intensiva ed è quindi necessario avere quanti più posti letto disponibili.