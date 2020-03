Coronavirus: venti decessi in Piemonte (non per coronavirus), 482 i contagi

Ricoverate in rianimazione 74 persone, 1.986 test negativi

Torino (Ansa) – Tre nuovi decessi, nel pomeriggio, portano a venti in Piemonte il numero dei morti positivi al coronavirus (che non sono morti per il coronavirus; n.d.r.). Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. Si tratta di un astigiano di 57 anni, morto in rianimazione all’ospedale di Asti; di una donna biellese di 87 anni, morta all’ospedale di Biella, e di un novarese di 84, morto all’ospedale di Novara.

Tutte le persone morte presentavano già – COME AL SOLITO – un quadro definito dai sanitari “compromesso”.

In Piemonte, le persone risultate positive al coronavirus sono 482; quelle negative al test 1.986. Gli esami in corso sono 362. In rianimazione sono ricoverate 74 persone. Il maggior numero dei casi positivi, 115, sono nell’area metropolitana di Torino; seguono Alessandria (69), Asti (58), Novara e Vercelli (24), Biella (23), Cuneo (14) e Vco (11). I casi positivi provenienti da fuori regione sono 18.