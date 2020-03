Coronavirus: non è finita, anzi… Aggiornamento alle 20:55

Agi – L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione. Lo afferma afferma in una nota il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi ha suscitato forti critiche la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha invitato i governi a spendere di più, affermando di “non essere qui per abbassare gli spread” e di auspicare di non dover pronunciare un secondo “whatever it may take”, la celebre frase con la quale l’ex presidente dell’Eurotower, Mario Draghi dichiarò la disponibilità della Bce ad adottare ogni iniziativa per contrastare la crisi del debito che aveva messo in pericolo l’Eurozona, calmando i mercati.

Intanto sono 2.214 nuovi casi di coronavirus in Italia. Salgono così a 12.839 il numero dei pazienti colpiti. 213 invece i pazienti guariti, 188 i deceduti, portando il numero a 1.016. Sono i dati diffusi nel punto stampa quotidiano dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale così a 15.113.

Al momento sono 5mila i pazienti in isolamento volontario a casa, 1.153 sono in terapia intensiva, il 10% affetti. 6.650 sono i pazienti ricoverati in ospedale. Il 98% dei pazienti deceduti ha più di 68 anni, il 67% di loro aveva anche pregresse.

20:55

Spagna, scoppia l’epidemia: 3 mila contagiati, decessi raddoppiati

In Spagna l’epidemia di coronavirus è esplosa con il numero dei contagiati che ha superato quota 3 mila (3.004), mentre i decessi sono quasi raddoppiati in 24 ore, arrivando a 84.

La borsa ha vissuto la peggiore giornata della sua storia, con l’indice Ibex che ha lasciato sul terreno il 14%.

Il Consiglio dei ministri straordinario, il primo tenuto in videoconferenza, ha approvato un primo pacchetto di misure che prevede un’iniezione di 14 miliardi di euro nell’economia a cui si aggiunge il trasferimento di altri 3,8 miliardi per il rafforzamento dell’apparato sanitario.

20:53

Macron, siamo solo all’inizio dell’epidemia

“Siamo solo all’inizio di questa epidemia, e dappertutto accelera e si intensifica”: lo ha detto ai francesi il presidente Emmanuel Macron illustrando le misure per contrastare la diffusione del virus nel paese. “Di fronte a questo, la priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute. Non transigerò su niente e un principio ci guida per definire le nostre azioni”, ha detto Macron.

In Francia i trasporti pubblici continueranno a funzionare regolarmente, ma il presidente, Emmanuel Macron, ha chiesto ai francesi di “limitare al massimo gli spostamenti” per contrastare la diffusione del coronavirus.

20:10

Commissione Ue verso lo stop al Patto di stabilità

La Commissione europea domani cercherà di dare un segnale forte, sospendendo di fatto le regole del Patto di Stabilità e Crescita e sugli aiuti di Stato per permettere agli Stati membri di rispondere alle ripercussioni economiche del coronavirus Covid-19.

Ma, dopo il flop della Banca centrale europea e il crollo delle borse di oggi, l’appuntamento più importante sarà quello di lunedì all’Eurogruppo, quando i ministri delle Finanze della zona euro dovranno dimostrare di essere in grado di rispondere in modo unito e coordinato con uno stimolo fiscale forte.

Il pacchetto della Commissione di domani “rassicurerà i mercati e i cittadini sul nostro impegno”, ha detto il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, a Bloomberg TV. “Flessibilita'” sarà la parola chiave sia sul Patto di Stabilità sia sugli aiuti di Stato.

20:08

Mattarella, dall’ Europa serve solidarietà non ostacoli

L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione. E’ quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

19:50

Chiuse tutte le chiese della diocesi di Roma

“Sino a venerdì 3 aprile 2020 l’accesso alle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi di Roma, aperte al pubblico, e più in generale agli edifici di culto di qualunque genere aperti al pubblico, viene interdetto a tutti i fedeli”. E’ quanto si legge in un decreto del cardinale vicario, cardinale Angelo De Donatis considerate “le nuove e ancor più cogenti limitazioni poste all’ordinaria circolazione delle persone del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020” e considerati, i ‘Comunicati’ dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei di oggi.

19:00

Borrelli, in fabbrica se non si può mantenere la distanza, usare le mascherine

“Sulle fabbriche, come per le filiere essenziali di sanità e alimentare, il Comitato scientifico si e’ pronunciato sull’uso delle mascherine, spero a breve ci sia un provvedimento del ministero della Salute. Il principio è che non c’è bisogno della mascherina se si mantiene la distanza di un metro in caso di attività lavorative o rapporti che si intrattengono. Se non si potesse mantenere la distanza nel luogo di lavoro vanno utilizzate le mascherine”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa alla Protezione civile.

18:41

Borrelli, fornire assistenza ai senzatetto

Quello dei senzatetto “è un tema che abbiamo trattato da tempo e che oggi abbiamo ribadito, voglio ringraziare la Regione Lazio e l’assessore D’Amato che era in collegamento con noi. Ho chiesto espressamente alla Regione Lazio e ai comuni di trovare strutture per fornire un’assistenza adeguata ai senzatetto, ma è un appello che voglio rivolgere a tutte le amministrazioni, di organizzare a livello territoriale delle strutture per l’assistenza dei senzatetto”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa.

18:30

Londra: “Siamo 4 settimane dietro l’Italia”

“Attualmente siamo su una traiettoria che sembra circa quattro settimane dietro l’Italia e alcuni altri Paesi in Europa”. Lo ha affermato Sir Patrick Vallance, il consigliere capo scientifico del governo britannico, spiegando che in termini di numeri totali di casi, “è molto più probabile che al momento abbiamo tra le 5.000 e le 10.000 persone contagiate” nel Regno Unito. “Questo è ancora un numero relativamente piccolo”, ha aggiunto.

18:25

I casi, regione per regione

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Nella foto: Alessandria, Piazzetta della Lega deserta alle 16:00