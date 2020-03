Coronavirus: 21.197 contagi in Italia, i morti sono 1.441. Aggiornamento alle 20:53

Si contano 175 decessi in più in un giorno. I guariti sono 1.966, 527 in più rispetto alla giornata precedente. 17.750 le persone attualmente infette. 1.518 i pazienti in terapia intensiva. La Sardegna sospende i collegamenti. Posti terminati negli ospedali di Brescia e Bergamo

Agi – In Italia si registra un totale di 21.197 contagi da coronavirus (3.497 in più rispetto a ieri, un incremento del 19,8%), con 1.441 deceduti, 175 in più rispetto alla giornata di ieri. È l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono 17.750 le persone attualmente infette (2.975 in più rispetto a ieri) e 1.966 le persone guarite (527 in più rispetto a ieri). Sono ricoverate in terapia intensiva: 1.518 persone, 190 in più.

Secondo l’elaborazione di YouTrend, il tasso grezzo di letalità è del 6,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono l’8,6% dei casi attuali e il 7,2% dei casi totali.

“In Lombardia ci sono 11.685 positivi, con un incremento di 1.865. Abbiamo 4.898 persone ospedalizzate (+463 rispetto a ieri), le persone in terapia intensiva sono 732 con un incremento di 85. E i decessi sono 966 con un incremento di 76”, ha detto l’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa.

* 20:53

Positivo l’abate di Casamari, chiusa l’abazia

L’abate dell’abazia cistercense di Casamari in provincia di Frosinone, don Eugenio Romagnuolo, è risultato positivo al tampone per il coronavirus ed è stato ricoverato presso l’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. Il sindaco di Veroli, Simone Cretaro, ha ufficialmente dato l’annuncio della chiusura dell’abazia e della messa in quarantena dei frati e di tutto il personale presente all’interno dell’antichissimo plesso religioso.

In provincia di Frosinone a rimanere contagiato anche un dirigente FCA di ritorno da Torino e un fisioterapista che lavora all’interno di un centro di riabilitazione sanitaria di Cassino. Fino a questo momento sono state nove le persone provenienti dalla stessa struttura ospedaliera risultate positive al tampone del Covid-19.

* 20:34

Palazzo Chigi: “I fuorisede non si spostino”

“Gli spostamenti all’interno delle nostre città, strade e piazze vanno limitati ai soli motivi essenziali, alle sole esigenze realmente indifferibili, ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessita’. Queste le indicazioni dei provvedimenti adottati dal Governo, consultabili sul sito istituzionale. E’ il momento della responsabilità di tutti. Non si possono bloccare tutti i trasporti, altrimenti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente. Per questo va fatto uno sforzo in piu’ da parte di tutti. Anche da parte di chi lavora o studia in un’altra regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza: non si sposti. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi. Proprio al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, e nell’ambito degli interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, il Ministero dei Trasporti ha disposto da questa sera il blocco dei treni notturni”. Lo sottolineano fonti di palazzo Chigi.

* 20:17

L’appello di Di Maio: “Compriamo italiano”

“Quando chiudi i negozi e tutto ciò che non è fondamentale e necessario l’economia rallenta, questa è una crisi sanitaria, ma anche una crisi economica”. Lo dice in una intervista a RaiNews24 il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lanciando un appello agli italiani: “La prima misura economica a cui possono partecipare gli italiani in questo momento e’ comprare italiano. Se posso fare un appello e’ dire a tutti gli italiani, se possono, di comprare made in Italy in questa fase storica, ovviamente comprare presso gli alimentari e presso gli esercizi dei beni di prima necessita, ma chiunque puo’ e se lo puo’ permettere compri italiano perché dobbiamo aiutare le nostre aziende”.

* 19:46

Meloni: “Gli aiuti cinesi non sono mossi da filantropia”

“Penso che i cinesi non ci aiutino per filantropia ma perché vedono uno spazio geopolitico da occupare. Non dovremmo essere molto contenti di una assenza dell’Ue e della carità cinese, è chiaro che non c”è solidarietà in Europa”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in diretta su Facebook.

* 19:11

Sospesi i collegamenti con la Sardegna

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna. Lo riferisce una nota del Mit, sottolineando che è consentito solo il trasporto marittimo delle merci sulle navi previste in convenzione e il trasporto marittimo delle persone può eventualmente avvenire soltanto previa autorizzazione del presidente della Regione, e per dimostrate e improrogabili esigenze.

Stesso discorso per il trasporto aereo: si viaggia solo tra Roma Fiumicino e l’aeroporto di Cagliari, a patto che le ragioni dello spostamento siano dimostrate e improrogabili, e previa autorizzazione del presidente della Regione Sardegna. Le modalita’ autorizzative verranno rese note dalla Regione Sardegna.

* 18:50

Trump posta il video delle Frecce Tricolori: “Amiamo l’Italia”

“Gli Stati Uniti amano l’Italia”. Con questo messaggio il presidente Donald Trump, sul suo account Twitter, ha salutato il video con le Frecce Tricolori con il sonoro di Nessun dorma della Turandot di Puccini con il famoso “vincerò”.

* 18:46

Borrelli: “Sono 17.750 i contagiati, 2795 più di ieri”

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei casi e’ di 21.157. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa alla Protezione Civile.

* 18:36

Speranza fa il test, è negativo

A quanto si apprende il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è sottoposto la settimana scorsa al test per la ricerca del nuovo Coronavirus presso l’ospedale Spallanzani ed è risultato negativo. Oggi è risultato positivo il viceministro Sileri.

* 18:34

Terminati i posti negli ospedali di Brescia e Bergamo

Il momento temuto è arrivato: gli ospedali di “Bergamo e Brescia hanno fisicamente esaurito la loro capacità di accoglienza”. A dirlo, questo pomeriggio in conferenza stampa in Auditorium Testori a Milano è stato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Sono quelle infatti le aree “più colpite” al momento dall’epidemia Coronavirus, con il caso “sospetto” anche di un operatore dell’Areu morto a 47 anni (il tampone non ha ancora confermato il decesso per l’infezione virale). In piena crisi anche Cremona.

Complessivamente nelle terapie intensive lombarde sono stati trattati 1064 pazienti, di cui sono stati dimessi 149, ovvero il solo 10%: il che testimonia che chi ha contratto la malattia necessita di una permanenza lunga con cure da rianimazione. Di quelli passati in Utic sono 145 i deceduti. Gallera ha poi spiegato che la Regione sta pensando di ampliare ancora la sua struttura, ricavando due piani per la cura degli infetti al San Carlo di Milano e altri reparti al Policlinico e al Niguarda, con 90-130 nuovi posti. Resta un problema il reperimento dei macchinari respiratori, per il quale l’assessore ha fatto un appello: “Se qualcuno nel mondo ce ne dà anche 30, 40 o 50 noi possiamo aprire questi altri reparti”.

* 18:33

Macron a Mattarella: “Agire in fretta e insieme”

“Stamattina ho parlato con il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, per esprimere il sostegno della Francia all’Italia. Sui confini come sulla nostra economia, dobbiamo agire rapidamente e insieme a livello europeo”. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.

* 18:32

Primo morto in Danimarca

Primo decesso per coronavirus in Danimarca. Lo ha riferito la dirigenza dell’ospedale dove è deceduta “una persona di 81 anni che era stata ricoverata per altre malattie gravi”. Nel Paese scandinavo sono 800 i casi di Covid-19 registrati finora.