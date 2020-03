Coronavirus: in Italia quasi 25.000 contagi, 1.809 morti. Aggiornamento alle 21:34

I decessi sono cresciuti di 368 unità. Salgono a quota 20.603 le persone attualmente contagiate, 1.372 delle quali in terapia intensiva. I guariti sono 2.335, 369 in più. Atteso il Cdm sul decreto. Poteri speciali al supercommissario: potrà requisire gli immobili. La Lega avverte Conte: “Ascolta ma non condivide”. Il contagio continua a diffondersi nel mondo: la Germania chiude le frontiere a Sud e a Nord

Agi – In Italia si registrano 24.747 contagi totali da coronavirus, 3.590 in più (+17%) rispetto alla giornata di ieri. I deceduti risultati infetti sono 1.809, 368 in più rispetto a ieri. Sono gli ultimi dati comunicati dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono 20.603 le persone attualmente contagiate, 2.853 in più rispetto a ieri. Le persone guarite aumentano di 369 unità a quota 2.335. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 154 unità a quota 1.372.

Poteri speciali al supercommissario

Il decreto da 25 miliardi che andrà al Consiglio dei ministri assegna al supercommissario poteri speciali. Il compito di fornitura delle attrezzature sanitarie e di rafforzamento delle strutture ospedaliere e delle unità di terapia intensiva potrà essere perseguito anche attraverso la requisizione di immobili. Previsto il coinvolgimento di cliniche private e sanità militare e la concessione di sgravi fiscali e aiuti a famiglie, lavoratori e imprese.

Mentre proseguono le polemiche tra la Regione Lombardia e l’esecutivo, fonti della Lega intanto sottolineano che “il governo mostra disponibilità a parole ma poi non accoglie nessuna nostra richiesta”. Poi aggiungono: “Restiamo disponibili a dare il nostro contributo”.

Berlino chiude le frontiere a Sud e a Nord

Il coronavirus avanza intanto in tutto il mondo e tutti i Paesi rafforzano le misure di isolamento. Berlino chiuderà da domani i varchi con Francia, Austria, Svizzera e Danimarca. Negli Usa si registrano già 3.000 casi. Risultato negativo al tampone, il presidente Trump vuole l’esclusiva sul vaccino che sta sperimentando un’azienda tedesca. Restrizioni sulla scia di quelle italiane in Spagna, che conta 2.000 malati e 100 morti in più in solo giorno.

Timori anche in Francia. Secondo il governo, che ha chiuso bar e ristoranti, “la metà della popolazione sarà infettata”. Però i francesi vanno regolarmente al voto per le municipali. L’Austria chiude tutto, la Repubblica Ceca si mette in quarantena. In tutto il mondo 156.400 casi e 6 mila morti. Alitalia organizza voli speciali per rimpatriare i connazionali all’estero.

* 21:34

Si dimette il direttore sanitario dell’ospedale di Ariano Irpino

È riuscito a riorganizzare l’ospedale di Ariano Irpino entrato nel caos dopo la chiusura del pronto soccorso, del reparto di ginecologia, tuttora interdetto, e del blocco per alcune ore di radiologia. Oggi si è dimesso da direttore sanitario. Gennaro Bellizzi, che resta primario del reparto di cardiologia, era stato nominato appena il 7 gennaio scorso e nel giorno in cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato un’ordinanza che blinda Ariano Irpino, Comune che con ben 21 su 37 conta il maggior numero di contagiati della provincia di Avellino, e che ha registrato la prima vittima del coronavirus in un 66enne.

Personale ridotto al lumicino, con medici e infermieri spostati da altri reparti per consentire la riapertura del pronto soccorso, dotazioni di protezione individuale che scarseggiano, l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è stato attrezzato con una tenda pre-triage esterna all’ospedale. Ma il mancato utilizzo in due casi da parte di persone poi risultate positive avrebbe messo in ginocchio la struttura sanitaria. Sul caso la procura di Benevento ha anche aperto un’inchiesta per accertare se, sia nel caso del medico dipendente del Frangipane che accompagnò la moglie, sia nel caso dell’ambulanza del 118 che entrò nella ‘camera calda’ del pronto soccorso, vi siano responsabilità in ordine al reato di epidemia colposa.

* 21:20

Forza Italia: non voteremo il decreto a scatola chiusa

“Il governo sta per approvare, con colpevole ritardo, un decreto economico che, grazie al lavoro di Forza Italia e del centrodestra, stanzierà un cospicuo quantitativo di risorse per far fronte ai primi danni causati dal Coronavirus. Ma nelle bozze che stiamo leggendo in queste ore – come ha sottolineato la nostra capogruppo Gelmini – mancano ancora tante, troppe misure per imprese, lavoratori, partite IVA e famiglie”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Troppo poco per le aziende, troppo poco per gli autonomi e i liberi professionisti, pochissimi fondi per le famiglie e per i genitori-lavoratori. Forza Italia si sta dimostrando responsabile nell’affrontare questa crisi sanitaria ed economica, ma non intendiamo votare a scatola chiusa provvedimenti insufficienti per il Paese. Lavoreremo in Parlamento per riscrivere questo decreto”, conclude Occhiuto.

* 20:45

In Francia 5.400 casi e 120 morti

L’ultimo bilancio in Francia sulla pandemia di coronavirus è di 5.400 casi accertati e 120 morti. Lo riferisce il ministro della Sanità.

* 20:21

Il virus potrebbe sopravvivere giorni sulle superfici non pulite

Non c’è ancora certezza scientifica ma secondo dati sperimentali è possibile che il coronavirus possa sopravvivere in tempi di ore ed anche giorni su superfici diverse se non esposte a pulizia o a disinfezioni o una serie di elementi come pioggia, sole, intemperie in genere. Lo ha detto il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’istituto superiore di sanità nel corso del briefing pomeridiano tenuto con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile per fare il punto sull’epidemia in Italia. “Dobbiamo essere consapevoli di ciò – ha aggiunto Brusaferro – che è importante l’igiene dell’ambiente, lavarsi le mani”.

* 20:01

La Germania chiude i confini anche col Lussemburgo

“Viaggiatori senza un valido motivo non possono più entrare nel Paese”: lo ha detto il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, confermando la chiusura dei confini della Germania con Svizzera, Francia, Austria, Danimarca e Lussemburgo. Il provvedimento entrerà in vigore, così il ministro, da domattina alle 8.

“La diffusione del coronavirus avanza in modo rapido e aggressivo”, ha affermato ancora Seehofer durante una conferenza stampa. “Dobbiamo partire dal presupposto che il picco non sia ancora stato raggiunto”. Il ministro ha spiegato che “ovviamente cittadini tedeschi continuano ad avere il diritto di rientrare nel loro Paese”.

Esclusi dal provvedimento il traffico delle merci e i lavoratori pendolari. L’unità di crisi anti-coronavirus del governo, sotto la direzione della cancelliera Angela Merkel, domani deciderà anche di specifiche azioni per far rientrare in Germania tedeschi attualmente ancora presenti nei Paesi confinanti, anche in considerazioni della riduzione dei voli e del traffico ferroviario.

* 19:25

In Europa le vittime sono più di 2.000

In Europa le vittime per la pandemia di coronavirus sono più di 2.000, secondo quanto riscontrato dalla France Press sulla base di fonti ufficiali, dopo in 268 nuovi decessi registrati in Italia. Oltre il 50% delle vittime (più di 1.200) si registra in Lombardia su un numero totale di 2.297 nel continente.

L’Europa è ora il continente in cui il virus si sta diffondendo più rapidamente, con i vari Paesi che hanno annunciato complessivamente 517 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 52.400 contagi confermati.

* 19:15

Gallera: stiamo vincendo, crescita non esponenziale

“Continuiamo questa nostra grande battaglia e sento di dire che la stiamo vincendo, anche se l’attenzione sugli ospedali è tanta. Noi come lombardi non molliamo”. È il messaggio finale dell’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine dell’aggiornamento quotidiano sui dati dell’emergenza Coronavirus nella Regione.

I dati diffusi per la Regione Lombardia “evidenziano una crescita costante, ma non esponenziale: questo è un elemento che ci deve rafforzare nel continuare la battaglia”, ha aggiunto.

* 19:13

L’Olanda chiude scuole, bar e ristoranti

L’Olanda chiuderà da domani tutte le scuole, bar, ristoranti e palestre, nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19. Lo riporta la tv nazionale Nos.

Il governo del premier Mark Rutte, inizialmente restio a procedere con misure fortemente restrittive, ha ceduto alle pressioni di educatori e medici specialisti. Il numero di contagi in Olanda è salito a 1.135 oggi, con 20 morti.

* 19:08

In Spagna l’esercito pattuglia le principali città

La Spagna schiera anche l’esercito contro il coronavirus. Circa 350 membri dell’Unità militare per le emergenze, riferisce El Pais, sono in strada a Madrid, e altre città come Valencia, Siviglia, Saragozza, Leon, e alle Canarie (Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife), zone dove c’è maggiore rischio di propagazione del virus nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni ferroviarie e degli autobus, anche per effettuare operazioni di disinfestazione.

* 18:53

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.268

Sono 9268 le persone positive al coronavirus e attualmente in isolamento domiciliare, ovvero non necessitanti di ricovero in strutture ospedaliere. Il dato è stato fornito dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing pomeridiano tenuto con il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, per fare il punto sulla situazione nel Paese.

* 18:50

I ricoverati con sintomi sono 9.663

Sono 9663 le persone attualmente ricoverate in Italia in quanto presentano sintomi dell’infezione da coronavirus. Il dato è stato fornito dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing pomeridiano tenuto con il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, per fare il punto sulla situazione nel Paese.

* 18:30

La Germania chiude anche la frontiera con la Danimarca

Dopo i confini con la Francia, Svizzera e Austria, la Germania chiude anche la frontiera Nord verso la Danimarca. Lo ha annunciato il governatore dello Schlewsig Holstein, il Land all’estremo settentrione del Paese, come riferiscono i media tedeschi.

Il provvedimento – che entra in vigore lunedì – prevede controlli rafforzati, restringimenti ai viaggi in ingresso ma anche respingimenti.

* 18:30

Gallera: Roma non ha la percezione della nostra battaglia

“Il ministro Boccia ha ricordato che sono state inviate 500 mila mascherine in Lombardia”, di questo “noi lo ringraziamo”, però “ne abbiamo bisogno di 300 mila al giorno”. È quanto ha affermato l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, per il quale dal momento che “una consegna di 500 mila mascherine è considerata importante, forse non c’è la percezione della battaglia che stiamo vivendo qui”.

* 18:00

Gallera: in Lombardia 13.272 contagiati e 1.218 morti

I contagiati da Coronavirus in Lombardia ad oggi sono 13.272 con un incremento di 1587 rispetto al giorno precedente; i ricoverati sono 4898 con un incremento di 602 rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 757 persone, e sono soltanto 25 in più rispetto al giorno precedente: “Un dato molto positivo”. I numeri sono dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera in diretta streaming.

Quanto ai decessi il numero è “particolarmente alto con 1218 morti e un incremento di 252”. “Non possiamo cantare vittoria per le terapie intensive e non dobbiamo prendere in modo troppo negativo l’aumento dei decessi che ieri era più contenuto” ha spiegato Gallera.