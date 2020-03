Coronavirus Piemonte: 13 nuovi decessi, di cui 8 in provincia di Alessandria. Aggiornamento alle 19:33

Torino – Sono tredici i nuovi decessi col Coronavirus comunicati stasera dall’Unità di crisi. Si tratta di 9 uomini e 4 donne: cinque uomini e tre donne della provincia di Alessandria, un uomo del Biellese, due uomini del Vercellese, un uomo e una donna del Novarese. Tra questi, il paziente più anziano aveva 92 anni, quello più giovane, pluripatologico, 56 anni.

Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva 175 persone positive al virus. Il dato complessivo dei casi positivi non è al momento disponibile, perché in fase di aggiornamento.

Risulta positivo al tampone anche il commissario della Asl di Alessandria, Valter Galante. Negli ultimi giorni ha seguito da vicino la complicata situazione dell’Alessandrino, la provincia più colpita dal covid19. Le sue condizioni di salute sono comunque buone e continua a garantire il sostegno ai propri collaboratori lavorando da casa.

Suore di Tortona

Tra le emergenze emerse c’è anche quella delle suore della Carità di Don Orione di Tortona: 19 sono state ricoverate nell’ospedale della cittadina, trasformato in covid hospital, altre otto sono in isolamento.

Sempre a Tortona sarebbero sette i vigili urbani ed altre tre persone che avrebbero contratto il virus.

A tutt’oggi in Piemonte 94 morti

Complessivamente, il numero dei deceduti positivi al covid19 in Piemonte sale a 94, cosi suddivise per provincia di residenza: