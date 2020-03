Morta stamane una delle tre suore ricoverate a Tortona, mentre il Comune disinfetta le strade contro il parere di Arpa

Tortona – Nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 marzo 2020, all’ospedale di Tortona è mancata una delle tre suore contagiate da Covid 19 e ricoverate qualche giorno fa. Aveva 90 anni. La situazione a Tortona resta complessa al punto che lo stesso Comune agisce in preda al panico e commette qualche errore di troppo, come quello di disinfettare le strade. Ciò in contrasto alle direttive di Arpa, l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale. Infatti pochi giorni fa la dottoressa Paola Quaglino direttrice tecnica di Arpa Piemonte, ha inviato una direttiva ai dipartimenti provinciali in cui si legge: “Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza dell’intenzione, da parte di alcuni Comuni, di procedere ad una disinfezione delle strade con ipoclorito. L’operazione non è ritenuta efficace nella lotta al COVID-19, come emerso dai colloqui avuti dal Direttore Generale con i vertici regionali della Sanità. Dal punto di vista dell’Agenzia consideriamo questa pratica dannosa per l’ambiente e quindi il nostro parere non può essere positivo. Vi ringrazio per la collaborazione, un saluto a tutti. Paola Quaglino, Direttore Tecnico Arpa Piemonte”.

Evidentemente a Tortona, o non hanno letto, o non sanno leggere, o hanno letto e, pur sapendo leggere, vanno dietro più ai desiderata della gente che agli inviti molto espliciti degli Enti preposti ad affrontare la crisi dell’epidemia di Coronavirus, Arpa compresa. Ebbene, giovedì pomeriggio (vedere il video) gli operatori ecologici del Comune si sono armati di una potente lancia ed hanno iniziato a lavare il selciato davanti a Palazzo Passalacqua, proprio con un disinfettante.

No comment.