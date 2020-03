Coronavirus: dopo la polemica dei medici di base con Mario Raviolo, il governatore Cirio nomina un altro commissario

Torino – Via Mario Raviolo (nella foto), subentra Vincenzo Coccolo alla guida dell’Unità di crisi. Ex direttore di Arpa Piemonte, Coccolo ha preso il posto di Raviolo dopo la polemica – di cui abbiamo dato ampia informazione – tra lui e i medici di base di tutto il Piemonte. Alberto Cirio non ha avuto esitazioni nel nominare il nuovo commissario che ha poteri anche al di là dell’ambito sanitario, decidendo per il geologo Coccolo, già direttore delle Opere Pubbliche della Regione, un passato al vertice dell’Arpa e consulente del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Un dirigente pubblico di lungo corso, in pensione dal 2014, politicamente vicino all’ex assessore di centrodestra, l’alessandrino Ugo Cavallera. Il cuneese Mario Raviolo continuerà a svolgere la funzione di responsabile del 118 e si limiterà al coordinamento dell’emergenza sanitaria.